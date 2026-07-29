Copa Sudamericana 

Sporting Cristal vs. RB Bragantino EN VIVO por DSports (DIRECTV y DGO): minuto a minuto por internet gratis

Sporting Cristal vs. RB Bragantino juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 29 de julio desde las 7:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión por DSports (DIRECTV y DGO).

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Diseño: Depor)
Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 vía DIRECTV, DSports, DGO, ESPN y Disney Plus. (Diseño: Depor)
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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan este miércoles 29 de julio por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

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¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. RB Bragantino, esta estará a cargo de la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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El Estadio Nabi Abi Chedid será el escenario del partido entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino.

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El partido de ida entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino quedó 0-0.

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El partido entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino es válido por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

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Bienvenidos a este minuto a minuto donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. RB Bragantino.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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