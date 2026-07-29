Copa Sudamericana
Sporting Cristal vs. RB Bragantino EN VIVO por DSports (DIRECTV y DGO): minuto a minuto por internet gratis
Sporting Cristal vs. RB Bragantino juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 29 de julio desde las 7:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor y la transmisión por DSports (DIRECTV y DGO).
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¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. RB Bragantino?
Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan este miércoles 29 de julio por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.