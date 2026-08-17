Michael Hoyos atraviesa un gran momento con Sporting Cristal luego de marcar un doblete en la goleada por 4-1 ante Sport Huancayo. El delantero argentino destacó el triunfo conseguido en el Alberto Gallardo y celebró sus primeros goles como local con la camiseta celeste. Además, habló de su adaptación al equipo y su sociedad con Hernán Barcos.

“Muy feliz, contento del triunfo. Contento del triunfo importante en casa, que necesitábamos, que el equipo hizo un gran partido”, señaló Hoyos tras la victoria. El atacante también valoró especialmente haber podido marcar frente a la hinchada de Sporting Cristal, en una jornada que calificó como “redonda”.

Uno de los puntos que más destacó fue su entendimiento con Hernán Barcos, con quien compartió el ataque por primera vez desde el inicio. Hoyos explicó que ambos lograron complementarse de buena manera y que los movimientos de uno permiten generar espacios para el otro durante los partidos.

Michael Hoyos y Hernán Barcos. (Foto: Sporting Cristal)

“Con Hernán nos entendimos muy bien”, sostuvo el delantero. Asimismo, explicó que no tiene una posición preferida dentro del campo, pues está dispuesto a adaptarse a las necesidades del equipo y al planteamiento de Roberto Mosquera. “Donde uno es requerido y donde uno tiene que estar, uno lo tiene que hacer de la mejor manera”, agregó.

Respecto a su estado físico, Hoyos aseguró que viene sintiéndose cada vez mejor luego de llegar a Sporting Cristal tras realizar una larga pretemporada en Argentina. El atacante explicó que fue sumando minutos progresivamente, mientras conocía a sus nuevos compañeros y se adaptaba al fútbol peruano.

Sporting Cristal derrotó 4-1 a Sport Huancayo. (Foto: Sporting Cristal)

“Me siento bien, me siento cada vez mejor”, afirmó Hoyos, quien también recordó lo especial que fue marcar sus primeros goles como local. El delantero contó que celebrar frente a un estadio lleno y junto a los hinchas celestes fue una experiencia muy importante, especialmente después de no haber tenido tanta continuidad anteriormente.

Durante la entrevista, Hoyos también recordó una experiencia inolvidable de su juventud: haber sido sparring de la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010. El futbolista contó que compartió entrenamientos con Lionel Messi y otras figuras de aquella generación, además de coincidir con Diego Maradona, quien dirigía a la ‘Albiceleste’.

“Fue una experiencia inolvidable y que voy a guardar en mi corazón toda mi vida”, recordó Hoyos. El atacante incluso relató que Maradona participaba en los entrenamientos de definición y les daba asistencias a los jóvenes, una experiencia que calificó como única por haber podido compartir con grandes figuras del fútbol mundial.

Hoyos también habló sobre su adaptación a la Liga 1 y aseguró que encontró un torneo competitivo y con características similares al fútbol ecuatoriano. Finalmente, evitó ponerse una cifra de goles como objetivo para lo que resta del año y dejó claro que su prioridad es el éxito colectivo: “Mientras el equipo gane, el que haga el gol es indiferente”.

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