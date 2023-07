Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Corinthians y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en un partido cuyo final estuvo marcado por un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos. La celebración de Ryan Gustavo (20 años), mostrando su camiseta a las tribunas del Estadio Monumental, originó la reacción de los futbolistas locales y el público. Fue precisamente a lo que se refirió el entrenador Jorge Fossati, que en rueda de prensa cuestionó el comportamiento del joven jugador brasileño y comparó lo sucedido con el caso del preparador físico Sebastián Avellino.

“En el partido de allá, le dijeron indio al banco de suplentes todo el partido. Que yo sepa, indio pretende ser una palabra ofensiva o racista. Eso no se contó allá, parece que nadie se enteró, solo se escuchó un lado”, dijo el estratega uruguayo tras la eliminación internacional de Universitario de Deportes.

“Ahora acá, de nuevo, no pasó nada con el gesto de mostrar la camiseta, qué es reírse en la cara o qué. Y lo achacamos a que nunca había salido del país. El chico que tiene ¿12 años? Pero en Brasil por un gesto tienen a un preparador físico preso; y aquí debemos disculparnos, porque es jovencito”, dijo.

Como se ve en imágenes, la celebración de gol del brasileño, que se quitó la camiseta tras anotar el 1-2, originó un enfrentamiento entre los jugadores que obligó a la Policía a saltar al terreno de juego. El festejo del tanto le costó una doble amarilla a Ryan. La primera por sacarse la camiseta y la segunda por los gestos que propiciaron la pelea.

Del mismo modo, el árbitro expulsó con roja directa a Matías Di Benedetto y Horacio Calcaterra de Universitario y a Matheus Araujo de Corinthians. Además, echó a Piero Guzmán, jugador de la ‘U’ que se encontraba en el banquillo.





Las disculpas de Vanderlei





El entrenador del Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, también se pronunció en rueda de prensa, pidiendo disculpas por el incidente que protagonizó Ryan Gustavo, dejando en claro que es la primera vez que le sucede algo así al jugar en otro país.

“Ryan es muy joven, es la primera vez que viene de viaje internacional. Marcó un gol importante y se excedió fuera del fútbol. Eso no es bueno, tiene que aprender mucho, porque es joven. Me gustaría disculpar a la afición, al entrenador y los jugadores (de Universitario), porque no es bueno salir a la cancha con ese clima entre los jugadores”, dijo el preparador brasileño.





A dar vuelta a la página





Tras la derrota ante Corinthians, Universitario de Deportes deberá enfocarse en su próximo reto en el torneo local. Su rival será nada menos que Alianza Lima, clásico rival con el que se medirá el sábado 22 de julio desde las 8:30 de la noche (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva, de La Victoria.

Ojo, los dirigidos por Jorge Fossati marchan en el segundo lugar del Torneo Clausura 2023, con 10 unidades. Misma cantidad de puntos que Melgar, líder del certamen, pero con una menor diferencia de goles. Por ello, será vital triunfar en campo blanquiazul, con la finalidad de escalar en la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR