Universitario de Deportes tiene un reto importante este jueves 4 de mayo, cuando reciba a Independiente de Santa Fe en el estadio Monumental, por la tercera jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2023. Jorge Fossati sabe que no será un reto sencillo, pero confía en ampliar la racha de partidos invictos (tienen 11). Ojo, el cuadro cafetero tiene la misma cantidad de puntos que los de Ate en el certamen internacional, aunque su presente en el torneo de su país ha generado más de una interrogante (marchan en el puesto 8, con 23 puntos): cayeron 3-1 con Águilas Doradas y luego tomaron un segundo aire tras vencer a Deportes Tolima (2-0). ¿Cuál es el presente del ‘Expreso Rojo’?

Depor conversó con los periodistas colombianos Sebastián Vargas y Alfonso Morales, quienes detallaron cómo llegan los dirigidos por Harold Rivera para el duelo en el recinto ‘crema’, así como el presente de sus mejores figuras. Además, dieron luces de cuáles son los puntos a favor que posee la institución y la visión que se tiene de los ‘merengues’, al cual ubican como “uno de los grandes del Perú”.

Independiente de Santa Fe suma seis victorias, cinco empates y cinco derrotas, en lo que va de la temporada en el Apertura de la liga colombiana. (Foto: Santa Fe)

Presente del ‘Expreso Rojo’

Independiente de Santa Fe sumó una victoria anímica y numérica, el último fin de semana frente a Deportes Tolima. Para aquel duelo, el ‘Expreso’ se quedó con el triunfo de la jornada 17 de la liga por 2-0, gracias a los goles de Hugo Rodallega -su principal carta en ofensiva- y Jhoan Torres. Sin embargo, hace una semana, cayó por 3-1 ante Águilas Doradas. ¿Sus registros? Seis victorias, cinco derrotas y cinco empates.

Para Sebastián Vargas, de Radio Caracol, el plantel de Rivera “llega bien, aunque es equipo muy inestable, muy irregular. Te puede jugar pésimo 45 minutos y magníficos los otros 45. Tiene en Rodallega a su mejor jugador, líder dentro y fuera de la cancha”. Un hecho que también destaca Alfonso Morales, de Super Combo RCN: “Cuenta con muchos jugadores experimentados que viene de menos a más”, acompañados de la juventud “y picardía de José Enamorado, así como el buen fútbol de Cristian Marruffo, que sabe jugar este tipo de torneos”.

No obstante, hay un punto en el que difieren y es en el DT. Si bien para Morales el estratega colombiano “ha sabido mover el equipo para encontrar un once liderado por Rodallega”, para Vargas ha resultado ser un técnico con muchos cuestionamientos, debido a “los planteamientos que hace de entrada”. De allí a que el equipo puede tener partidos muy buenos, como otros en los que no terminó de convencer.

Ventajas y desventajas del Santa Fe

Un detalle a destacar de Independiente de Santa Fe es lo sólido que se muestra en la línea defensiva. “Es muy compacto en la parte defensiva y tiene suplentes que pueden dar un cambio de 180 grados al juego”, según detalla Sebastián Vargas. Ahora, un punto que les juega en contra es la seguidilla de partidos que registraron; a su vez de una gran cantidad de lesionados. Esto generó que Harold Rivera rote y que “algunos jugadores estén en posiciones poco habituales”.

Tras el complicado duelo contra Goiás, Universitario de Deportes pasó rápido la página y superó sin dificultad a Sporting Cristal y Sport Boys, y ya se encuentra listo para su tercera presentación en la Copa Sudamericana.

La grandeza de Universitario

En Colombia tienen claro que Independente de Santa Fe tendrá un duelo difícil contra Universitario de Deportes. No solo por los registros que vienen alcanzando los cremas con Jorge Fossati, sino también por la historia que posee la institución. “Es uno de los grandes del fútbol de Perú, que va líder allí y que tiene a Alex Valera, un jugador determinante”, recalca Vargas.

A ello agrega el buen rendimiento que ha tenido en la Sudamericana, por lo que calcula que el choque de esta semana en el Monumental “será un partido con iniciativa peruana, aunque Santa Fe sabe que sumar allá es vital”. La misma premisa de grandeza la posee su colega Morales, quien lamenta que “quizá ha perdido protagonismo en la última década a nivel internacional, pero siempre, cuando compite en torneos continentales, se hace fuerte de local”.

La cita es este jueves 4 de mayo, desde las 9:00 p.m. en el recinto de Ate. Hasta el cierre de esta edición, más de 40 mil entradas han sido vendidas y se espera llegar hasta los 50 mil. Es momento que los ‘merengues’ hagan historia y se mantengan en lo más alto de su grupo en la Copa Sudamericana.





