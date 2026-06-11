El receso por el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, permitirá el nacimiento de un nuevo campeonato amistoso en nuestro país, la Copa de la Liga. Esta competición busca mantener a los clubes en ritmo competitivo, previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Uno de ellos es Alianza Lima, flamante ganador del Torneo Apertura.

Los blanquiazules integran el Grupo A con los clubes Alianza Atlético, Carlos Mannucci y la Universidad César Vallejo. Precisamente, el debut de los íntimos se dará ante los trujillanos en condición de visita, y para este encuentro se ha dispuesto la inclusión de tres elementos del primer equipo.

Según información del periodista Gerson Cuba, los jugadores elegidos para este encuentro son Ángel de la Cruz, Geray Motta y Jussepi García. De ellos, es un casi un hecho la titular del primero, quien se desempeña como arquero y tiene una gran proyección.

Es una oportunidad de oro, pues en los últimos días se ha difundido el rumor de que el portero boliviano Guillermo Viscarra tendría ofertas de un club europeo y podría dejar La Victoria, ante la titularidad de Alejandro Duarte, de gran primera parte del año y que incluso fue convocado a la selección peruana.

El duelo entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo se jugará este domingo 14 de junio en el estadio César Acuña Peralta de Trujillo, pese a que en un principio se habpia programado el encuentro en el Mansiche.

¿Qué gana el campeón de la Copa de la Liga?

Incentivo económico: Un monto monetario significativo para reforzar las arcas del club durante la temporada, aunque no se ha confirmado la cantidad exacta.

Un monto monetario significativo para reforzar las arcas del club durante la temporada, aunque no se ha confirmado la cantidad exacta. Ventaja deportiva: Se le otorgan dos puntos que se suman directamente a la Tabla Acumulada del torneo de primera división para el 2027.

Se le otorgan dos puntos que se suman directamente a la Tabla Acumulada del torneo de primera división para el 2027. Nuevo título: El derecho a disputar el trofeo de la Recopa peruana contra el campeón de la Liga 1.

Tras su prematura eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima se enfocó en el Torneo Apertura de la Liga, competición que ganó con autoridad y justicia. Ahora, buscará el Torneo Clausura, para asegurar su título nacional, algo que no consigue desde el 2022.

Aún no se confirmado alguna incorporación para la segunda parte de la temporada, pero sí se hizo oficial la salida del mediocampista Pedro Aquino, quien llegó al club en calidad de préstamo, pero que no se buscó extender esta vinculación.

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