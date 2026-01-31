El apagón televisivo que privó a miles de hinchas de ver el debut de Alianza Lima en Huancayo desató una crisis en el arranque del torneo, obligando a los dueños de los derechos a romper su silencio de urgencia. Tras la indignación generalizada por la falta de señal en la ‘Incontrastable’, 1190 Sports emitió un comunicado para intentar calmar las aguas revueltas. La empresa aseguró que el conflicto económico ha sido superado tras intensas reuniones de emergencia, garantizando que el bochorno vivido en la primera fecha no se repetirá y que la continuidad del torneo por las pantallas de L1 MAX está asegurada para lo que resta de la temporada 2026.

En el documento oficial, la compañía destacó que se logró “culminar un proceso de diálogo de manera altamente positiva” luego de varias semanas de tensión financiera y rumores de ruptura. Según explicaron, estas negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fueron claves para destrabar los conflictos que mantenían en vilo a las tesorerías de los equipos y amenazaban la visibilidad del campeonato.

El punto medular del acuerdo gira en torno a lo económico, reconociendo implícitamente los retrasos previos que derivaron en el corte de señal. El consorcio confirmó haber establecido “compromisos y esquemas de pagos pendientes”, no solo a favor del ente rector, sino directamente para los clubes participantes de la Liga 1 Te Apuesto 2026, quienes exigían liquidez inmediata para operar.

1190 Sports calificó este cierre de filas como un paso “fundamental y necesario para garantizar la sostenibilidad del ecosistema del fútbol peruano”. Con esto, buscan proyectar una imagen de estabilidad tras el caos reciente, asegurando que están en vías de suscribir las adendas respectivas para formalizar legalmente los desembolsos prometidos y evitar nuevos plantones.

Para disipar el miedo de los abonados tras el incidente en Huancayo, la empresa fue tajante sobre el futuro inmediato de las transmisiones. “Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes serán transmitidos exclusivamente a través de L1MAX”, sentenciaron, prometiendo cobertura total de aquí en adelante sin excepciones.

Esta confirmación llega luego de que el duelo entre el ‘Rojo Matador’ y los ‘íntimos’ se jugara a ciegas para la afición, generando grandes molestias en los usuarios. Incluso, con muchos de ellos anunciando la posibilidad de elevar una denuncia ante la Indecopi, por no cumplir con lo que prometieron.

Pese a que la operadora reiteró su “firme compromiso con el desarrollo óptimo, transparente y sostenible del proyecto Liga 1”. Lo cierto es que unas horas antes de que se publicara dicho comunicado, el cuadro de Melgar dio a entender que se pondría firme ante el ingreso de su debut en el torneo peruano frente a Cienciano.

Esto debido a una publicación en redes sociales. En la imagen se observa a Leoncco, la mascota oficial del club rojinegro, sentado frente a un televisor que muestra el mensaje “SIN SEÑAL”. Sobre el aparato aparece la frase “No te quedes con las ganas” y, en la parte inferior, el texto “Míralo en vivo desde la tribuna”, en clara alusión a lo sucedido en Huancayo.

Si bien parece haber “humo blanco”, lo cierto es que faltará ver cuál será la reacción de los arequipeños que han acusado diversas veces deudas de hasta 3 años atrás. Lo cierto es que, los hinchas esperan que la señal no vuelva a caerse y que este episodio negro sirva como punto de quiebre para que la gestión de los derechos televisivos esté a la altura de la pasión que genera el fútbol peruano.

