El inicio del Torneo Apertura 2026 estuvo marcado por más que fútbol y resultados dentro de la cancha. La frustrada transmisión del partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima generó una ola de críticas, molestias y cuestionamientos que rápidamente se trasladaron a las redes sociales. En medio de ese ambiente tenso, los clubes también comenzaron a pronunciarse, algunos de manera directa y otros con mensajes que dejaron mucho a la interpretación. La polémica no tardó en escalar y volvió a poner bajo la lupa el rol de la empresa encargada de los derechos televisivos. Con la fecha recién comenzando, el malestar de los hinchas se hizo sentir en todo el país. Y justo cuando parecía que el tema empezaba a enfriarse, una publicación de FBC Melgar llamó la atención en el mundo fútbol.

FBC Melgar fue protagonista indirecto de la controversia tras publicar una imagen que muchos interpretaron como una clara indirecta a lo ocurrido con L1 Max y 1190 Sports. La gráfica fue difundida en la previa del clásico del sur ante Cienciano y rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

En la imagen se observa a Leoncco, la mascota oficial del club rojinegro, sentado frente a un televisor que muestra el mensaje “SIN SEÑAL”. Sobre el aparato aparece la frase “No te quedes con las ganas” y, en la parte inferior, el texto “Míralo en vivo desde la tribuna”, en clara alusión a lo sucedido en Huancayo.

La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje en redes sociales: “¡El partido lo vemos todos juntos en el estadio, alentando los 90’! ¡ASEGURA TU ENTRADA y nos vemos en la grada! #ClásicoDelSur”. Para muchos, el post no fue solo una invitación al estadio, sino también una burla directa al problema que dejó sin señal a miles de hinchas.

Melgar lanza "advertencia" por hechos ocurridos con la transmisión de la Liga 1 | Foto: IG Melgar

Horas antes, el duelo entre Sport Huancayo y Alianza Lima no pudo ser televisado por L1 Max debido a una decisión por parte del cuadro local, relacionada con deudas pendientes de 1190 Sports con los clubes. La medida generó sorpresa y malestar tanto en los aficionados como en los propios protagonistas.

El encuentro arrancó sin transmisión oficial, lo que provocó una avalancha de comentarios en redes sociales y reavivó el debate sobre el modelo de derechos televisivos en el fútbol peruano. La situación dejó en evidencia una vez más los problemas estructurales que arrastra el campeonato.

En ese escenario, el mensaje de Melgar fue interpretado por muchos como una especie de advertencia o indirecta hacia la empresa encargada de la transmisión, aprovechando además la alta expectativa que genera el clásico del sur ante Cienciano.

El duelo entre rojinegros y cusqueños se jugará este sábado en el Estadio Monumental de la UNSA y es uno de los partidos más atractivos de la primera fecha. Con una fuerte convocatoria esperada, el club arequipeño también busca impulsar la asistencia al estadio en medio de la polémica.

Mientras tanto, aunque el problema de la transmisión habría sido solucionado para los siguientes encuentros, el episodio dejó una huella en el arranque del torneo. La publicación de Melgar no hizo más que avivar la conversación y sumar un nuevo capítulo a una historia que sigue generando ruido en el fútbol peruano.

TE PUEDE INTERESAR