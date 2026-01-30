Universitario de Deportes continúa afinando los últimos detalles para el inicio del Torneo Apertura 2026, en un contexto donde no solo importa lo que ocurra dentro del campo, sino también los movimientos administrativos que pueden marcar la diferencia en el armado del plantel. Con el arranque del campeonato a la vuelta de la esquina, el área deportiva crema viene trabajando contrarreloj para cerrar procesos pendientes. En ese escenario, en las últimas horas se confirmó que Riveros y Di Benedetto superaron exitosamente la prueba de nacionalización y no ocuparán plaza de extranjero en tienda crema.

Según información difundida por el periodista Gustavo Peralta, los defensores Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron el examen correspondiente al proceso de nacionalización, un paso clave para dejar de ocupar plaza de extranjeros en la Liga 1.

De acuerdo a lo señalado, ambos futbolistas obtuvieron una calificación favorable en esta nueva evaluación, luego de no haber superado la primera prueba semanas atrás, situación que había generado cierta preocupación en la planificación del club.

No obstante, desde Universitario precisan que todavía están a la espera de la comunicación formal por parte de Migraciones, paso necesario para continuar con el trámite administrativo hasta la entrega del DNI peruano de cada jugador.

Matías Di Benedetto y Williams Riveros no pasaron examen de nacionalización | Foto: Composición Depor

Una vez que se reciba la notificación oficial, el club podrá inscribir a Riveros y Di Benedetto como futbolistas nacionales, lo que permitirá liberar dos cupos de extranjeros en el plantel crema para la temporada 2026.

Este avance representa una noticia clave para la dirigencia, ya que ampliará el margen de maniobra para eventuales refuerzos, tanto pensando en la Liga 1 como en los torneos internacionales que afrontará el vigente tricampeón.

Cabe recordar que ambos zagueros son piezas importantes dentro del esquema del equipo y han sido titulares habituales en las últimas campañas, siendo protagonistas en la obtención del tricampeonato nacional.

Pese a la buena noticia en el plano administrativo, Williams Riveros se perderá la primera fecha del Torneo Apertura por suspensión, mientras que Matías Di Benedetto aún deberá completar los últimos pasos del proceso antes de quedar habilitado como jugador nacional.

En paralelo, el comando técnico ya trabaja con alternativas para conformar la zaga central en el debut ante ADT, en un partido que marcará el estreno oficial de Universitario en el Apertura 2026.

La expectativa ahora está puesta en la oficialización del trámite, que podría darse en los próximos días y terminar de confirmar una noticia que ha sido recibida con optimismo en Ate y entre los hinchas cremas.

