El plantel de Alianza Lima, que en las próximas horas sumará al seleccionado nacional, ex Boca Juniors, Luis Advíncula a sus filas, viajó a la ciudad de Montevideo en Uruguay, para continuar con sus trabajos de preparación, de cara a una exigente temporada 2026, en la que buscarán el título de la Liga 1, y alcanzar, tal cual sucedió el año pasado, la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El entrenador argentino Pablo Guede confirmó a los 29 futbolistas que serán parte de esta segunda parte de los entrenamientos, los mismos que iniciaron con exigencia física, y continuará con hasta tres amistosos ante importantes clubes del continente.

Cabe precisar que el delantero Kevin Quevedo sufrió un esguince de segundo grado al tobillo derecho, pero de igual manera viajó con el equipo para seguir con su proceso de recuperación.

CONVOCADOS DE ALIANZA LIMA

Porteros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de La Cruz y Fabrisio Mesías.

Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel de La Cruz y Fabrisio Mesías. Defensas: Mateo Antoni; D’Allesandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Cristian Carbajal.

Mateo Antoni; D’Allesandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Cristian Carbajal. Volantes: Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez.

Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez. Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero y Geray Motta.

Los íntimos de La Victoria jugarán tres partidos de preparación en Montevideo, antes de iniciar la competencia oficial en la Liga 1, que sería para fin del mes de enero.

El entrenador Pablo Guede tomas las riendas del club blanquiazul, tras importante experiencia internacional.

AMISTOSOS EN URUGUAY

10 de enero: vs. ante Independiente de Avellaneda a las 7:00 p.m. (hora peruana)

vs. ante Independiente de Avellaneda a las 7:00 p.m. (hora peruana) 14 de enero: vs. Unión Santa Fe a las 4:15 p.m. (hora peruana)

vs. Unión Santa Fe a las 4:15 p.m. (hora peruana) 18 de enero: vs. Colo Colo de Chile a las 7:00 p.m. (hora peruana)

En las últimas horas, se confirmó la desvinculación de Luis Advíncula de Boca Juniors, quien volverá al Perú para vestir la camiseta blanquiazul, y no la celeste de Sporting Cristal como se especuló en las últimas semanas.

Desde tienda bajopontina apostaron por el lateral argentino Juan Cruz González, aunque la disputa ganada por Alianza Lima por el veloz futbolista peruano sería por una importante oferta económica.

Alianza Lima fue uno de los primeros clubes peruanos en comenzar su preparación para las competencias que afrontará en 2026, y es que tiene al reloj en contra, pues en los primeros días de febrero se jugará su pase a la fase 2 de la Copa Libertadores.

Los blanquiazules se medirán en duelos de ida y vuelta frente al club 2 de mayo de Paraguay. Los partidos están programados para el 4 y 11 de febrero, primero en Asunción y luego en Lima.

