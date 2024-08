El partido entre Universitario y César Vallejo, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura - Liga 1 2024, se llevará a cabo este sábado 24 de agosto. El duelo, que será clave tanto para cremas y trujillanos, está programado para iniciar desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Monumental de Ate. A continuación podrás revisar a qué hora se disputará el encuentro y también dónde podrás seguir la transmisión para que no te pierdas ningún detalle.

Universitario de Deportes llega a este partido tras igualar 1-1 ante Cusco FC, en condición de visitante. Los cremas arrancaron ganando el duelo, pero en el complemento se empató la contienda. Por ahora, se ubican en el segundo lugar del Torneo Clausura con un total de 15 puntos.

Como local, Universitario de Deportes ha sumado 4 triunfos consecutivos tras vencer 6-0 a Carlos Mannucci, superar 2-1 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano, vencer 1-0 a UTC y derrotar 3-1 a Deportivo Garcilaso. Ante los ‘Poetas’ buscarán una nueva victoria.

Universidad César Vallejo no ha mostrado su mejor versión en el año 2024 y, sumado a los malos resultados que lo complican con el descenso, han cambiado de director técnico. Actualmente, Luis Hernández tomó las riendas del equipo, acumulando dos empates consecutivos.

En relación al plantel, en las últimas horas se dio a conocer el arribo de Diether Vásquez. El peruano llega desde el Santa Coloma de Andorra, tras su paso por Mineros de Zacatecas de la segunda división de México. Además, su refuerzo buscará dar un impulso para salir de la zona roja en la tabla de posiciones.

La última vez que se vieron las caras fue en un partido amistoso con victoria para los ‘Poetas’ de 1-0, en el estadio Monumental. En tema de duelos oficiales, en el Torneo Apertura empataron sin goles en el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. César Vallejo?

El encuentro entre Universitario y César Vallejo está programado para este sábado 24 de agosto desde las 8:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; mientras que en España a las 3:30 p.m.

¿En qué canal ver Universitario vs. César Vallejo?

El partido entre Universitario y César Vallejo se jugará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de GOLPERU, canal que solo podrás encontrar en la parrilla de Movistar TV. Para ver el encuentro en streaming puedes seguirlo por Movistar Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde ver Universitario vs. César Vallejo?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR