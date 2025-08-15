El Torneo Clausura sigue en marcha, y este fin de semana se disputa la sexta jornada, donde los equipos buscan meterse a los play-offs de la Liga 1 2025. Universitario de Deportes, ganador del Apertura, es uno de los candidatos en este segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática. Eso sí, será importante no solo echar un ojo a la tabla de posiciones de este torneo, sino también al Acumulado, donde los equipos buscan clasificar a los torneos internacionales y evitar el descenso.
La fecha 6 empezó este viernes 15 de agosto. Primero en Sullana, Atlético Grau cayó por 1-2 ante Comerciantes Unidos, donde ambos estaban obligados a sumar, pero solo las ‘águilas cutervinas’ lo consiguieron.
Por la noche, Sport Boys se medirá a Deportivo Garcilaso desde las 8:00 p.m. estrenando nuevamente las luces artificiales, en el primer partido de los rosados luego de la salida del entrenador colombiano Arturo Reyes.
El sábado continúa el fútbol con dos partidos por la tarde: Alianza UDH vs. Los Chankas y UTC recibiendo a Juan Pablo II. A las 5:30 de la tarde será turno de Sporting Cristal, visitando a Binacional en Juliaca. Luis Abram haría su debut como titular en los celestes, que cuidan la punta del certamen.
Finalmente, Alianza Lima cerrará la jornada sabatina ante ADT con un once alterno, sin Paolo Guerrero por lesión. Néstor ‘Pipo’ Gorosito hará variantes pensando en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana, en Ecuador ante Universidad Católica.
El domingo, será turno de Universitario de Deportes, que visitará a Sport Huancayo al mediodía buscando recuperarse. Los cremas vienen de sufrir una goleada por Palmeiras en Copa Libertadores y deben enfocarse en el Torneo Clausura.
Por la tarde, FBC Melgar recibirá a Ayacucho FC desde las 5:00 p.m. en el debut de Juan Máximo Reynoso como técnico del ‘Dominó’. Por último, Cusco FC se medirá a Alianza Atlético a las 6:30 de la tarde en el cierre de la jornada en la ciudad imperial.
Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Estadio
|Canal
|15/08
|3:20 p.m.
|Atlético Grau 1-2 Comerciantes Unidos
|Campeones del 36
|L1 MAX
|15/08
|8:00 p.m.
|Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso
|Miguel Grau
|GOLPERÚ
|16/08
|1:00 p.m.
|Alianza UDH vs. Los Chankas
|Heraclio Tapia
|L1 MAX
|16/08
|3:15 p.m.
|UTC vs. Juan Pablo II College
|Germán Contreras Jara
|L1 MAX
|16/08
|5:30 p.m.
|Binacional vs. Sporting Cristal
|Guillermo Briceño Rosamedina
|L1 MAX
|16/08
|8:00 p.m.
|Alianza Lima vs. ADT
|Alejandro Villanueva
|L1 MAX
|17/08
|12:00 p.m.
|Sport Huancayo vs. Universitario
|IPD Huancayo
|L1 MAX
|17/08
|3:00 p.m.
|FBC Melgar vs. Ayacucho FC
|Monumental UNSA
|L1 MAX
|17/08
|6:30 p.m.
|Cusco FC vs. Alianza Atlético
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
Descansa: Cienciano
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
TE PUEDE INTERESAR
- Aquino no llegará a Sporting Cristal: Julio César Uribe deja un mensaje claro sobre los fichajes
- ¡Oficial! Jefferson Cáceres no sigue en Sheffield United y fue vendido al Dunfermline de Escocia
- Un ‘potrillo’ más a Europa: Javier Navea, formado en Alianza Lima, fue presentado en Dinamarca
- Jugó tres mundiales con Colombia y ahora es de Universitario: Catalina Usme, fichaje histórico en Perú
- Aldo Corzo asume culpas y deja un claro mensaje a la hinchada tras el trágico partido de Universitario
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad