Tabla de posiciones de la Tabla Acumulada de la Liga 1 durante la fecha 6 del Torneo Clausura. (Diseño: Christian Marlow)

El sigue en marcha, y este fin de semana se disputa la sexta jornada, donde los equipos buscan meterse a los play-offs de la . Universitario de Deportes, ganador del Apertura, es uno de los candidatos en este segundo certamen de la temporada para proclamarse tricampeón de manera automática. Eso sí, será importante no solo echar un ojo a la tabla de posiciones de este torneo, sino también al Acumulado, donde los equipos buscan clasificar a los torneos internacionales y evitar el descenso.

La fecha 6 empezó este viernes 15 de agosto. Primero en Sullana, Atlético Grau cayó por 1-2 ante Comerciantes Unidos, donde ambos estaban obligados a sumar, pero solo las ‘águilas cutervinas’ lo consiguieron.

Por la noche, Sport Boys se medirá a Deportivo Garcilaso desde las 8:00 p.m. estrenando nuevamente las luces artificiales, en el primer partido de los rosados luego de la salida del entrenador colombiano Arturo Reyes.

El sábado continúa el fútbol con dos partidos por la tarde: Alianza UDH vs. Los Chankas y UTC recibiendo a Juan Pablo II. A las 5:30 de la tarde será turno de Sporting Cristal, visitando a Binacional en Juliaca. Luis Abram haría su debut como titular en los celestes, que cuidan la punta del certamen.

Finalmente, Alianza Lima cerrará la jornada sabatina ante ADT con un once alterno, sin Paolo Guerrero por lesión. Néstor ‘Pipo’ Gorosito hará variantes pensando en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana, en Ecuador ante Universidad Católica.

El domingo, será turno de Universitario de Deportes, que visitará a Sport Huancayo al mediodía buscando recuperarse. Los cremas vienen de sufrir una goleada por Palmeiras en Copa Libertadores y deben enfocarse en el Torneo Clausura.

Por la tarde, FBC Melgar recibirá a Ayacucho FC desde las 5:00 p.m. en el debut de Juan Máximo Reynoso como técnico del ‘Dominó’. Por último, Cusco FC se medirá a Alianza Atlético a las 6:30 de la tarde en el cierre de la jornada en la ciudad imperial.

Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura:

FechaHoraPartidoEstadioCanal
15/08 3:20 p.m. Atlético Grau 1-2 Comerciantes UnidosCampeones del 36L1 MAX
15/088:00 p.m.Sport Boys vs. Deportivo GarcilasoMiguel GrauGOLPERÚ
16/081:00 p.m.Alianza UDH vs. Los ChankasHeraclio TapiaL1 MAX
16/083:15 p.m.UTC vs. Juan Pablo II CollegeGermán Contreras JaraL1 MAX
16/085:30 p.m.Binacional vs. Sporting CristalGuillermo Briceño RosamedinaL1 MAX
16/088:00 p.m.Alianza Lima vs. ADTAlejandro VillanuevaL1 MAX
17/0812:00 p.m.Sport Huancayo vs. UniversitarioIPD HuancayoL1 MAX
17/083:00 p.m.FBC Melgar vs. Ayacucho FCMonumental UNSAL1 MAX
17/086:30 p.m.Cusco FC vs. Alianza AtléticoInca Garcilaso de la VegaL1 MAX

Descansa: Cienciano

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 23 16 4 3 48 15 33 52
2 Cusco FC 22 14 4 4 42 21 21 46
3 Sporting Cristal 23 14 3 6 42 24 18 45
4 Alianza Lima 23 13 6 4 27 15 12 45
5 Alianza Atlético 23 12 4 7 31 21 10 40
6 Sport Huancayo 23 11 4 8 31 29 2 37
7 Deportivo Garcilaso 23 10 6 7 35 22 13 36
8 Melgar 23 9 9 5 31 25 6 36
9 ADT 22 8 6 8 26 34 -8 30
10 Los Chankas 22 7 8 7 30 35 -5 29
11 Cienciano 23 6 7 7 35 30 5 28
12 Atlético Grau 23 6 8 9 30 34 -4 27
13 Sport Boys 23 6 6 11 27 34 -7 24
14 Juan Pablo II 23 6 6 11 26 36 -10 24
15 Binacional 22 5 8 9 22 35 -17 23
16 UTC 22 5 5 12 19 40 -21 20
17 Ayacucho FC 23 5 4 14 18 34 -16 19
18 Comerciantes Unidos 23 3 7 13 21 38 -17 16
19 Alianza Universidad 23 3 6 14 23 42 -19 15

