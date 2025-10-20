La pelea por el título nacional entra en su recta decisiva y la tabla acumulada de la Liga 1 2025 comienza a definir qué equipos llegarán con vida hasta el final del campeonato. Universitario de Deportes sigue liderando con firmeza y apunta al tricampeonato, aunque todavía no puede confiarse porque detrás suyo Cusco FC y Alianza Lima presionan con fuerza. En paralelo, varios clubes luchan por no caer en los últimos puestos, donde el descenso empieza a acechar a más de uno. Con este panorama, la fecha 15 del Torneo Clausura se presenta como una de las más determinantes del año.
La jornada de la Liga1 comenzó en Andahuaylas con el enfrentamiento entre Los Chankas y Juan Pablo II, un duelo clave en la parte baja de la tabla. Ambos buscaban sumar para alejarse del descenso, pero fueron los locales quienes se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia, resultado que les da un respiro importante en la lucha por la permanencia.
En la misma línea, Comerciantes Unidos también logró un valioso resultado en casa al imponerse 1-0 sobre Alianza Atlético en Cutervo. El equipo norteño continúa sumando puntos que le permiten mantener la esperanza de cerrar el campeonato fuera de peligro.
El partido más esperado del sábado se jugó en Cusco, donde Cienciano y Cusco FC protagonizaron un atractivo clásico regional. Esta vez, el conjunto dorado se llevó los tres puntos tras una ajustada victoria, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura, a la expectativa de lo que haga Universitario de Deportes.
El domingo, la acción se trasladó a Sullana, donde Atlético Grau recibió a UTC en el estadio Campeones del 36. Contra los pronósticos, el cuadro cajamarquino dio el golpe al vencer 2-0, sumando tres puntos vitales que le permiten alejarse momentáneamente de la zona roja del descenso.
Más tarde, el protagonismo volvió a Cusco para el duelo entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso. Los celestes lograron imponerse por la mínima diferencia en condición de visitantes, en un partido disputado que les permite mantenerse entre los principales animadores del campeonato.
La fecha continuará el lunes con un choque cargado de historia: Alianza Lima visitó a Sport Huancayo y se impuso 2-1, resultado que le permite ubicarse segundo en la tabla acumulada. En el cierre de la jornada, Sport Boys recibirá —a puertas cerradas— a Melgar en el estadio Miguel Grau del Callao, buscando reencontrarse con el triunfo ante su gente.
Finalmente, el encargado de cerrar la fecha 15 del Torneo Clausura será el actual líder del campeonato. En el Estadio Monumental, Universitario de Deportes enfrentará a Ayacucho FC, con la misión de mantener su ventaja en la cima y seguir encaminado hacia el título nacional.
Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|18/10
|FINAL
|Los Chankas 1-0 Juan Pablo II
|Los Chankas
|L1 MAX
|18/10
|FINAL
|Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético
|Juan Maldonado
|L1 MAX
|18/10
|FINAL
|Cienciano 1-2 Cusco FC
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|19/10
|FINAL
|Atlético Grau 0-2 UTC
|Campeones del 36
|L1 MAX
|19/10
|FINAL
|Dep. Garcilaso 0-1 Sporting Cristal
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|20/10
|FINAL
|Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
|IPD de Huancayo
|L1 MAX
|20/10
|6:00 p.m.
|Sport Boys vs Melgar
|Miguel Grau
|GOLPERÚ
|20/10
|8:15 p.m.
|Universitario vs Ayacucho FC
|Estadio Monumental
|GOLPERÚ
Descansan: Alianza Universidad y ADT.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
