La pelea por el título nacional entra en su recta decisiva y la tabla acumulada de la Liga 1 2025 comienza a definir qué equipos llegarán con vida hasta el final del campeonato. Universitario de Deportes sigue liderando con firmeza y apunta al tricampeonato, aunque todavía no puede confiarse porque detrás suyo Cusco FC y Alianza Lima presionan con fuerza. En paralelo, varios clubes luchan por no caer en los últimos puestos, donde el descenso empieza a acechar a más de uno. Con este panorama, la fecha 15 del Torneo Clausura se presenta como una de las más determinantes del año.

La jornada de la Liga1 comenzó en Andahuaylas con el enfrentamiento entre Los Chankas y Juan Pablo II, un duelo clave en la parte baja de la tabla. Ambos buscaban sumar para alejarse del descenso, pero fueron los locales quienes se quedaron con el triunfo por la mínima diferencia, resultado que les da un respiro importante en la lucha por la permanencia.

En la misma línea, Comerciantes Unidos también logró un valioso resultado en casa al imponerse 1-0 sobre Alianza Atlético en Cutervo. El equipo norteño continúa sumando puntos que le permiten mantener la esperanza de cerrar el campeonato fuera de peligro.

El partido más esperado del sábado se jugó en Cusco, donde Cienciano y Cusco FC protagonizaron un atractivo clásico regional. Esta vez, el conjunto dorado se llevó los tres puntos tras una ajustada victoria, resultado que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura, a la expectativa de lo que haga Universitario de Deportes.

El domingo, la acción se trasladó a Sullana, donde Atlético Grau recibió a UTC en el estadio Campeones del 36. Contra los pronósticos, el cuadro cajamarquino dio el golpe al vencer 2-0, sumando tres puntos vitales que le permiten alejarse momentáneamente de la zona roja del descenso.

Más tarde, el protagonismo volvió a Cusco para el duelo entre Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso. Los celestes lograron imponerse por la mínima diferencia en condición de visitantes, en un partido disputado que les permite mantenerse entre los principales animadores del campeonato.

La fecha continuará el lunes con un choque cargado de historia: Alianza Lima visitó a Sport Huancayo y se impuso 2-1, resultado que le permite ubicarse segundo en la tabla acumulada. En el cierre de la jornada, Sport Boys recibirá —a puertas cerradas— a Melgar en el estadio Miguel Grau del Callao, buscando reencontrarse con el triunfo ante su gente.

Finalmente, el encargado de cerrar la fecha 15 del Torneo Clausura será el actual líder del campeonato. En el Estadio Monumental, Universitario de Deportes enfrentará a Ayacucho FC, con la misión de mantener su ventaja en la cima y seguir encaminado hacia el título nacional.

Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 18/10 FINAL Los Chankas 1-0 Juan Pablo II Los Chankas L1 MAX 18/10 FINAL Comerciantes Unidos 1-0 Alianza Atlético Juan Maldonado L1 MAX 18/10 FINAL Cienciano 1-2 Cusco FC Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 19/10 FINAL Atlético Grau 0-2 UTC Campeones del 36 L1 MAX 19/10 FINAL Dep. Garcilaso 0-1 Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 20/10 FINAL Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima IPD de Huancayo L1 MAX 20/10 6:00 p.m. Sport Boys vs Melgar Miguel Grau GOLPERÚ 20/10 8:15 p.m. Universitario vs Ayacucho FC Estadio Monumental GOLPERÚ

Descansan: Alianza Universidad y ADT.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 30 21 6 3 61 20 41 69 2 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 19 61 3 Cusco FC * 31 18 6 7 55 32 23 60 4 Sporting Cristal 30 16 6 8 52 32 20 54 5 Melgar* 32 13 13 6 48 33 20 52 6 Alianza Atlético* 31 15 5 11 40 26 12 50 7 Garcilaso 32 13 9 11 44 36 8 48 8 Sport Huancayo 32 13 6 13 47 45 2 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 31 10 11 10 48 42 6 41 11 Los Chankas 30 11 8 11 39 49 -10 41 12 Atlético Grau 31 9 10 12 39 41 -2 37 13 Sport Boys* 31 8 8 15 37 47 -10 32 14 Juan Pablo II 31 7 9 15 29 44 -15 30 15 Comerciantes Unidos 31 7 9 15 32 48 -16 30 16 UTC * 31 7 7 16 28 52 -24 28 17 Ayacucho FC 30 7 5 18 24 46 -22 26 18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 12 9 3 0 23 8 15 30 2 Cusco FC* 13 8 2 3 21 12 9 26 3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24 4 Sporting Cristal 12 6 4 2 21 8 13 22 5 Melgar 14 5 6 3 20 14 6 21 6 Garcilaso 14 5 6 3 17 17 0 21 7 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 8 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 15 17 -2 19 9 Cienciano 13 5 3 5 19 17 2 18 10 Los Chankas 12 6 0 6 15 24 -11 18 11 Alianza Atlético 13 4 4 5 11 9 2 16 12 Sport Huancayo* 14 4 3 7 24 24 0 15 13 Atlético Grau 13 4 3 4 16 17 -1 15 14 Alianza Universidad* 13 4 1 8 15 26 -11 13 15 Sport Boys 13 3 3 7 11 19 -8 12 16 Juan Pablo II 13 2 5 6 9 16 -7 11 17 Ayacucho FC 12 3 2 7 10 19 -9 11 18 UTC * 12 2 3 7 11 16 -5 9 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

