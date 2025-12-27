Adán Henricks jugará en Juan Pablo II. (Video: Juan Pablo II)
Adán Henricks jugará en Juan Pablo II. (Video: Juan Pablo II)

Para la temporada 2026 de la Liga 1, Juan Pablo II quiere cambiar la figura y demostrar que no es solo un ave de paso en la máxima división. El cuadro de Chongoyape estuvo cerca de los puestos de descenso en el 2025, salvándose en la penúltima fecha; por lo que, para este nuevo ciclo, ya emprendió la carrera en cuanto a fichajes. Christian Cueva es la principal incorporación, dándole un salto distinto a la volante. Así como ‘Aladino’, también llegaron algunos nombres desde el exterior. Este sábado, a través de redes sociales, presentaron a Adán Henricks, catalogo en su país como la ‘joya’ panameña.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS