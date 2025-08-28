Adrián “Rocky” Balboa es un nombre que los hinchas de Alianza Lima no han olvidado. El delantero argentino, que pasó por Matute en una de las etapas más particulares de la institución, volvió a hablar de lo que significó defender la camiseta blanquiazul y cómo ese capítulo marcó su carrera. Desde su experiencia en el fútbol peruano, pasando por los recuerdos de la pandemia que golpeó al equipo, hasta las amistades que mantiene con jugadores que hoy destacan en el plantel, el atacante de Racing Club abrió su corazón y sorprendió con declaraciones que podrían emocionar a más de un aliancista.

Balboa recordó que su salida en el 2020 no estuvo en sus planes, ya que el club blanquiazul buscaba comprar su pase. Sin embargo, la llegada de la pandemia cambió todo. Según contó, fue Mario Salas quien tomó la decisión de no contar con él y priorizar a otro delantero extranjero, lo que terminó por cortar su continuidad en el plantel íntimo.

El argentino confesó que ese momento fue muy duro, ya que no solo dejó un club donde se sentía cómodo, sino que tuvo que afrontar un nuevo reto en la segunda división de España, donde las cosas no salieron como esperaba. Reconoció que no logró adaptarse y que extrañó el ambiente que había encontrado en Lima, donde los hinchas lo hicieron sentir como en casa.

En medio de su relato, también habló de su amistad con Kevin Quevedo, hoy figura importante en el equipo blanquiazul. Balboa aseguró que mantiene contacto frecuente con él y que celebra cada paso que da en el presente con Alianza Lima, destacando que es un futbolista “hecho para el club” por su conexión especial con la hinchada.

“Rocky” también se refirió a Gustavo Costas, aunque aclaró que no ha conversado directamente con él sobre la institución. De todas formas, aseguró que es consciente del cariño que el técnico argentino guarda hacia el cuadro victoriano, lo que refleja la huella que Alianza Lima deja en quienes la defienden desde adentro.

Adrián Balboa anotó 5 goles en 26 partidos en su etapa en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Su deseo de volver a Matute

Más allá de los recuerdos, Balboa sorprendió al confesar que sigue de cerca la actualidad del club y que mantiene vivo un deseo que ilusiona a los íntimos. “Me encantaría volver, no sé si en un corto o largo plazo, pero lo tengo claro: quisiera regresar a Alianza Lima”, comentó.

El atacante fue más allá y reconoció que siente que su última etapa en Matute no estuvo a la altura de lo que quería, por lo que buscaría una revancha. “El último semestre fue malo en lo personal, no me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco”, agregó.

Hoy, desde Racing Club, Balboa asegura estar en un buen momento de su carrera, pero mantiene firme la ilusión de regresar a vestir la camiseta blanquiazul. Su mensaje quedó como una declaración abierta al futuro y, sobre todo, como una muestra del vínculo especial que todavía lo une con la hinchada aliancista.

Adrian Balboa habló sobre su deseo de volver a Alianza Lima | VIDEO: ManoaMano

