Víctor Rivera fue uno de los héroes de ADT: llegó en setiembre y logró salvar al cuadro celeste del descenso a Liga 2, con una recta final impresionante y consiguiendo puntos claves para sellar la hazaña. Sin embargo, el ‘Chino’ todavía no ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con miras a la temporada 2027, donde el ‘Vendaval’ de Tarma espera pelear más arriba y no volver a luchar por mantener la categoría.

En este sentido, el estratega hizo especial énfasis en lo que predominó durante todo el año. Según su análisis, que todos empujen al mismo objetivo resultó indispensable para que el grupo pudiera sobreponerse a los momentos adversos y encarar con determinación cada reto de la temporada.

Durante una entrevista concedida a la señal de L1 Max, el ‘Chino’ explicó que el aspecto emocional fue un soporte valioso para el rendimiento colectivo. En ese sentido, reveló el secreto para salvar la categoría: “Un psicólogo nos ayudó, pero también ha sido importante la relación con los jugadores. He dejado la mitad de mi sueldo en Tarma en almuerzos”, comentó.

Al repasar los momentos más gratos de su campaña, Rivera evocó con particular emoción una anotación que paralizó a toda Tarma: el tanto marcado por Horacio Benincasa en los descuentos frente a Sporting Cristal. Aquel gol desató una euforia desbordante en las tribunas y se convirtió en una de las postales más vibrantes del año para la afición local.

Víctor Rivera llegó en setiembre para salvar al cuadro tarmeño del descenso (Foto: @ADT)

Convencido de la trascendencia anímica que tuvo ese episodio para la identidad del club, el técnico aseguró que la huella de esa jornada perdurará por mucho tiempo entre los seguidores tarmeños. “El gol contra Cristal va a quedar en el recuerdo de toda la gente de Tarma que lo celebró como si fuera un campeonato”, manifestó.

Posteriormente, el director técnico abordó las interrogantes en torno a su futuro profesional de cara a la próxima temporada. Si bien admitió que su trabajo ha despertado el interés de otras instituciones del medio, dejó en claro que su deseo primordial es prolongar su vínculo con el cuadro celeste: “Hemos recibido otras alternativas, pero la primera opción la tiene ADT. La intención es quedarse, me hace recordar a mi experiencia en San Martín”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Rivera dejó la puerta abierta para extender su ciclo al mando del ‘Vendaval Celeste’, supeditando su continuidad al desarrollo de las próximas reuniones con la directiva del club. El enfoque del entrenador apunta a consolidar las bases sentadas durante este periodo y darle estabilidad a una idea de juego que ya ha comenzado a dar frutos.

Por lo pronto, el DT sitúa a la escuadra tarmeña en lo más alto de su lista de prioridades, aguardando alcanzar un rápido acuerdo que le permita liderar nuevamente el banco. De concretarse el acuerdo, ADT aseguraría la permanencia de un técnico que ha logrado conectar tanto con el plantel como con la hinchada.

De pelear por el descenso a jugar Copa Libertadores: Melgar se refuerza con jugador de ADT. (Foto: ITEA)

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