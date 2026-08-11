Lo que hasta hace algunos días era una interrogante, terminó por esclarecerse en las últimas horas: Universitario de Deportes cerró la contratación de su último fichaje para afrontar el Torneo Clausura y repotenciar su plantel para seguir soñando con el tetracampeonato. Se trata del panameño Jorge Gutiérrez, quien hace poco disputó al Mundial 2026 con su selección y llega con rodaje para estar a disposición del comando técnico de Héctor Cúper.

El futbolista de 27 años arriba a la ‘U’ a través de un préstamo desde Deportivo La Guaira, con un vínculo hasta finales del 2026 y una opción de compra si los cremas deciden hacerse con sus servicios de forma definitiva. Hasta el domingo todo estaba encaminado y tras resolverse los términos económicos entre el conjunto merengue y el jugador, se pudo concretar su cesión en tiempo y forma antes del cierre del libro de pases de la Liga 1.

Según informaron en L1 Radio, Gutiérrez pisará suelo peruano este martes 11 de agosto en horas de la noche, para recién al día siguiente pasar por los exámenes médicos correspondientes y ser presentado en sociedad. En medio de este fichaje, los hinchas de Universitario se hacen una pregunta: ¿ya está para jugar o primero tendrá que pasar por un reacondicionamiento físico, tal como sucedió con Gianluca Lapadula y viene ocurriendo con Piero Quispe?

Jorge Gutiérrez llega a Universitario proveniente de Deportivo La Guaira. (Foto: Getty Images)

A diferencia de los otros nombres mencionados, Jorge Gutiérrez, que puede jugar de lateral o carrilero por izquierda, llega con continuidad desde Deportivo La Guaira y físicamente está al 100% para ponerse a disposición de Héctor Cúper. Es decir, si el entrenador argentino lo ve por conveniente, podría tomarlo en cuenta para salir en lista para este fin de semana, donde la ‘U’ visitará a FC Cajamarca en el Estadio Héroes de San Ramón.

La única duda estaría en la adaptación de Gutiérrez a sumar minutos en una ciudad de altura como Cajamarca, algo que podría dilatar su debut con Universitario hasta la fecha 6 en el Estadio Monumental, cuando reciban a Los Chankas. Fuera de eso, el panameño ha sumado una importante cantidad de minutos en el primer semestre de la temporada, además de lo que supone haber jugado el Mundial con su selección.

En la Copa del Mundo, Jorge Gutiérrez fue titular en el último partido de la fase de grupos frente a Inglaterra, sumando 88′ en cancha. A nivel de clubes, llega a la ‘U’ con 20 partidos encima entre la Liga de Venezuela y la Copa Libertadores, en donde fue titular en 19 oportunidades. Veremos qué tanto le aporta a la ‘U’ en este segundo semestre de la temporada, donde competirá con César Inga por un lugar en el flanco izquierdo.

Jorge Gutiérrez disputó el Mundial 2026 con Panamá. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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