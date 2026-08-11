Este martes 11 de agosto se cierra el libro de pases de la Liga 1 y los clubes todavía cuentan con algunas horas para definir a sus últimos fichajes de cara al segundo semestre de la temporada, considerando que muchos de ellos se jugarán la vida en el Torneo Clausura. En medio de esto, en Alianza Lima todavía hay chances de que pueda arribar un futbolista más sobre la hora, pues si bien el acuerdo no está cerrado, todo puede cambiar de un momento a otro.

Se trata de Jhair Soto, uno de los nombres apuntados por el área deportiva blanquiazul desde hace semanas y por quien han venido negociando con ADT, club dueño de su pase y donde tiene contrato hasta finales del 2027. Según informaron en el programa Hablemos de MAX, pese a que las tratativas están abiertas, por ahora no hay nada finiquitado.

El tema económico entre el defensor de 23 años y Alianza Lima sí está resuelto, pero el inconveniente está en el acuerdo entre los clubes, ya que en ADT no están convencidos del todo con el ofrecimiento hecho por los íntimos. La idea es que el conjunto tarmeño se quede con un 20% del pase del futbolista, mientras que los de La Victoria se harían con sus servicios con un 80% de su ficha.

Jhair Soto podría convertirse en el último fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura. (Foto: ADT)

Debido a que hoy es el último día para que se cierren los fichajes que los clubes peruanos tienen en carpeta, la posibilidad de que Jhair Soto se convierta en nuevo futbolista de Alianza Lima sigue abierta. Aunque salió en lista el pasado fin de semana en el 1-1 entre ADT y UTC, no sumó minuto alguno en cancha, por lo que no está imposibilitado de unirse a otro club para disputar el Torneo Clausura.

En cuanto a números, el jugador nacido el 1 de enero del 2003 ha disputado 13 partidos en lo que va de la temporada con ADT, siendo titular en 12. Se caracteriza por su carácter y temperamento a pesar de su corta edad, además de su capacidad para ganar por arriba. Eso sí, le cuesta el juego con la pelota en los pies y la salida desde el fondo no es su fuerte.

Por otro lado, en el programa Modo Fútbol precisaron que, si bien en su momento se habló de un interés por Carlos Cáceda, Alianza Lima no llegó a contactarse directamente con Melgar por el portero. Así pues, sumar a una pieza en el arco dejó de ser una prioridad para el área deportiva y por ahora solo podría llegar Jhair Soto si es que todo se alinea de aquí hasta los últimos minutos de este martes 11 de julio.

Pablo Guede dio el visto bueno para la contratación de Jhair Soto. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 15 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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