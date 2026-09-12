Aldair Salazar a horas de enfrentar a Sport Boys: la mentalidad de Garcilaso para defender la punta del Clausura

Deportivo Garcilaso atraviesa uno de sus mejores momentos en el Torneo Clausura 2026. El conjunto cusqueño se mantiene en la parte alta de la clasificación con 19 puntos y ahora tendrá una nueva prueba lejos de casa: Sport Boys, en el Callao que se encuentra en el octavo lugar con 14 puntos.

A horas de este importante compromiso, Aldair Salazar conversó en exclusiva con Depor y dejó claro que dentro del plantel conocen la importancia del encuentro. El defensor señaló que el equipo afrontará el partido con la responsabilidad necesaria y con la intención de mantener el nivel que lo llevó hasta la cima.

“Sabemos de la importancia del partido de mañana, y asumimos este partido con mucha responsabilidad y ganas de dar el mejor rendimiento posible”, señaló Salazar.

El defensor también habló sobre las claves para que Deportivo Garcilaso pueda sostener el rendimiento que viene mostrando durante el Clausura. Para el futbolista, la confianza y el trabajo diario son fundamentales para mantener el buen momento, pero sin perder la humildad que ha caracterizado al grupo.

“Para sostener este rendimiento debemos seguir con la fe intacta que tenemos y trabajando con la misma humildad y profesionalismo que lo venimos haciendo”, agregó.

Garcilaso, además, ha demostrado que puede competir tanto en Cusco como fuera de casa. Esa fortaleza será puesta nuevamente a prueba ante Sport Boys, por lo que Salazar remarcó que la mentalidad del equipo debe mantenerse intacta independientemente del escenario.

“Sobre la mentalidad debemos seguir pensando en ganar en todas las canchas que nos toque”, sostuvo el defensor.

El duelo ante Sport Boys tampoco será sencillo. El conjunto rosado cuenta con futbolistas experimentados y jugadores que han demostrado su capacidad a lo largo de sus carreras como Zambrano, Cueva, Trauco, por citar algunos nombres. Salazar reconoció las dificultades que encontrarán en el Callao, aunque aseguró que el plantel está preparado para afrontar el desafío.

“Sabemos que será duro cada partido que afrontemos y daremos el máximo de cada uno, tienen jugadores que han demostrado su valía en su carrera y sabemos que será muy duro enfrentarlos”, afirmó.

Con esa mentalidad, Deportivo Garcilaso buscará dar otro paso importante en su objetivo de mantenerse en lo más alto del Torneo Clausura. El equipo cusqueño sabe que cada jornada será una nueva exigencia, pero también que sumar ante Sport Boys podría reforzar todavía más su condición de candidato a quedarse con la primera posición.