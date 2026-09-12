Llegó el día. Desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por una nueva edición del clásico del fútbol peruano, con la consigna de imponerse ante su gente para dar un golpe sobre la mesa y acercarse a los primeros lugares del Torneo Clausura. En medio de esto, el conjunto íntimo dio a conocer su lista de convocados para este compromiso, en donde se reveló la ausencia de una pieza que apuntaba a ser titular.

Se trata de Nicolás Díaz, quien no terminó el partido del fin de semana pasada contra Juan Pablo II College, luego de una mala caída tras disputar el balón con Juan Pablo Goicoechea. Debido a que el golpe fue en la cabeza, fue sustituido a poco del final para apurar el ingreso de Mateo Antoni. Luego de esto, fue llevado a la clínica más cercana para ser sometido a los exámenes médicos correspondientes y descartar cualquier problema grave en la zona afectada.

Aunque el propio futbolista aseguró horas más tarde que todo fue un susto y su presencia en el clásico contra Universitario estaba casi asegurada, finalmente terminó saliendo de la lista de buena fe por precaución. De esta forma, el zaguero que tenía todo para ser titular por izquierda, podría reaparecer recién tras el parón por la fecha FIFA cuando los íntimos enfrenten a ADT en Matute.

Nicolás Díaz se perderá el clásico ante Universitario. (Foto: Alianza Lima)

En ese sentido, todo hace indicar que Mateo Antoni será su sustituto en la línea defensiva de Alianza Lima, arrancando como defensor por izquierda al lado de Renzo Garcés. El uruguayo tendrá la oportunidad de demostrar que es el central titular por dicho sector, ya que su suplencia ante Juan Pablo II había evidenciado que Nicolás Díaz le había ganado terreno en la consideración de Pablo Guede.

Otro de los futbolistas que quedó al margen de la convocatoria blanquiazul fue Kevin Quevedo. Durante la semana fue un tema sobre la mesa, pues había la posibilidad de que pidiera volver a una nómina de Alianza Lima tras ni siquiera haber debutado en lo que va del Torneo Clausura. No obstante, finalmente no sumará minutos en el clásico y, luego de ser perdonado por el comando técnico, se espera de que tenga su chance después del receso de la Liga 1.

Quien también se perderá el choque con la ‘U’ es Paolo Guerrero, pues sigue en proceso de recuperación tras padecer un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo durante el encuentro frente a Deportivo Garcilaso, el pasado 29 de agosto. Así pues, Pablo Guede tendrá que armar su mejor alineación con lo que tiene a la mano, con la misión de imponerse en Matute ante el ‘compadre’.

Kevin Quevedo todavía no reaparecerá en Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Lista de convocados de Alianza Lima vs. Universitario:

Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz.

Alejandro Duarte y Ángel de la Cruz. Defensas: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez y Jussepi García.

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez y Jussepi García. Volantes: Jean Pierre Archimbaud, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Alessandro Burlamaqui, Esteban Pavez y Fernando Gaibor.

Jean Pierre Archimbaud, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Alessandro Burlamaqui, Esteban Pavez y Fernando Gaibor. Delanteros: Federico Girotti y Luis Ramos.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se enfrentarán este sábado 12 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver el Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR