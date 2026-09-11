El partido entre UTC y Juan Pablo II terminó envuelto en una fuerte polémica luego de una serie de reclamos contra el árbitro Jesús Cartagena. El encuentro tuvo que ser suspendido en los minutos finales, después de que jugadores y miembros del comando de UTC protagonizaran fuertes discusiones con el juez principal. La situación escaló al punto de que la Policía tuvo que intervenir para controlar los ánimos dentro del campo.

Tras lo sucedido en Cajamarca, Ángelo Campos decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El arquero de UTC compartió una historia en la que cuestionó una supuesta frase que le habría dicho el árbitro durante el encuentro. “¿Por qué se quejan si tus jugadores están tirando para atrás?”, se lee en la publicación compartida por el guardameta.

Campos aseguró que nunca antes había escuchado algo similar de un árbitro durante sus años como futbolista profesional. “Primera vez que un árbitro dice algo así en tantos años de carrera”, escribió el portero, dejando clara su molestia por lo ocurrido durante el compromiso ante Juan Pablo II.

El arquero también contó cómo reaccionó ante la situación y aseguró que decidió acercarse al árbitro para darle la mano. Sin embargo, aprovechó ese momento para hacerle un comentario que refleja su incomodidad con lo sucedido. “Cuando uno da la mano, siempre se mira a los ojos”, fue la frase que, según Campos, le dijo al juez.

“¡No dije ni una sola palabra más!”, agregó el guardameta de UTC en su publicación. Campos evitó extenderse sobre lo sucedido, pero dejó clara su posición respecto a la actitud que, según su versión, tuvo el árbitro durante el partido disputado en Cajamarca.

El encuentro terminó suspendido luego de que Manuel Ganoza recibiera una tarjeta amarilla y posteriormente fuera expulsado por encarar al árbitro. El futbolista incluso llegó a empujar a Jesús Cartagena, provocando una reacción inmediata del resto de los jugadores y miembros del equipo.

La tensión aumentó cuando un dirigente de UTC ingresó al terreno de juego y, durante los reclamos, lanzó un objeto en dirección al árbitro. La situación obligó a la intervención de la Policía y otras personas presentes en el estadio para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Finalmente, el partido no pudo reanudarse y quedó suspendido cuando restaba un minuto de juego. Pese a ello, la Liga 1 informó en sus redes sociales que Juan Pablo II se llevó los tres puntos en Cajamarca. Ahora, quedará por conocer las decisiones que adopten las autoridades respecto a los incidentes ocurridos durante el encuentro.

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