Con el tricampeonato en el bolsillo y un cierre para el recuerdo con la vuelta olímpica en el Estadio Monumental tras el último empate con Deportivo Garcilaso, en Universitario de Deportes solo están a la espera de la fecha 19 para enfrentar a Los Chankas e irse de vacaciones. Mientras eso ocurre, los jugadores más emblemáticos del plantel están desfilando por los medios de comunicación para opinar sobre lo acontecido a lo largo del año y dar detalles inéditos del ‘tri’.

En medio de esas declaraciones para la prensa, Aldo Corzo charló con el programa DyT y reveló los pormenores de un incidente que generó mucha polémica durante el Torneo Clausura: la pelea entre Alex Valera y Hernán Barcos. Como se recuerda, ambos futbolistas discutieron durante el último clásico disputado en el Monumental, donde más allá del 0-0 final, dejó mucho por comentar.

Todo se calentó cuando en un mano a mano dentro del área, Valera le habría insultado a Barcos y este, en su reacción, no dudó en responderle. Todo parecía haber quedado ahí, pero el delantero de Alianza Lima no se quedó callado y expuso la discusión con el atacante de la ‘U’ en zona mixta, dejando fuertes declaraciones ante los medios de comunicación.

“Molesto porque estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto, me grita, por eso reaccioné. A nadie le gusta que le falten el respeto, Valera tiene que aprender a respetar, él es un chico que recién empieza en el fútbol, y me falta el respeto a mí, sin desmerecerlo”, explotó el cordobés.

Eso no fue todo, ya que el ‘Pirata’ agregó: “Después de decirle que no a la selección, de no querer jugar con su patria, no querer defender a su país, me viene de decir algo a mí, que creo que defiendo más al país que él. Nunca había tenido problemas con él, al contrario siempre había hablado bien, dado consejos, espero que tenga humildad y aprenda a respetar”.

Hernán Barcos y Alex Valera fueron protagonistas del último clásico. (Captura: GOLPERU)

Cuando a Alex Valera le consultaron sobre el intercambio de palabras con Hernán Barcos, fue más diplomático y evitó entrar en polémicas. “Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda”, apuntó.

Bajo ese contexto, Aldo Corzo confesó que cuando todo eso sucedió, estaba fuera de sí y por poco sale a defender a Valera en declaraciones ante L1 Radio, programa donde José Carvallo es panelista. “Te digo la verdad, no me hagas acordar porque ese día estábamos volando. Estaba fuera de mí, ya iba a tirar ‘bombas’, hablé con Carvallo y le dije que quiero salir en L1 Radio a tirar ‘bombas’”, explicó.

Asimismo, el capitán de Universitario cuestionó la reacción de Barcos luego de la pelea verbal en la cancha, argumentando que ese tipo de discusiones quedan ahí, en el gramado. “¿Por qué lo atacas al ‘Cholo’? Está bien, él puede decir mil cosas en la cancha, me ha pasado y pasa hasta ahora. A veces te sacan de quicio, les respondes, pero queda ahí“, acotó.

“Tengo colegas con los que me he peleado a muerte, en la cancha nos decimos de todo, pero luego yo les he escrito porque se lesionó o le pasó algo, porque lo otro queda en la cancha”, señaló Corzo, dando su postura sobre los roces que siempre ocurren cuando los partidos se prenden.

De no ser por José Carvallo, posiblemente Corzo, en su euforia y enojo, hubiera salido al aire en algún programa para defender a Valera y criticar los comentarios vertidos por el ‘Pirata’; finalmente esto no pasó por intervención del exportero. “Ese día yo llamé a José (Carvallo) y él me dice: ‘No, no caigas, acuérdate cómo son. No hay que decir nada, hay que ganar no más’”, finalizó.

Aldo Corzo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando visite a Los Chankas, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Los Chankas (Andahuaylas), aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.