Luego de fin de semana intenso con varios partidos alrededor del mundo, desde el lunes inició la ventana de la fecha FIFA de noviembre y los jugadores partieron hacia sus respectivas selecciones para cumplir con el calendario de amistosos de estos días. El plantel del Chile, por ejemplo, ya está rumbo a Rusia para los encuentros frente al combinado local y la Selección Peruana, pactados para este 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

El plantel mapochino partió rumbo a Rusia durante el fin de semana, pero hubo futbolistas que viajaron con algo de retraso por el compromiso que tuvieron con sus respectivos clubes en el Campeonato Nacional. Este fue el caso de Javier Altamirano y los citados de la Universidad de Chile, quienes tendrán que hacer un largo viaje 35 horas para llegar a la concentración con el resto de sus compañeros.

Antes de tomar su vuelo, el volante de 26 años habló sobre lo que significa estos retos para él con miras al nuevo proceso que viene trabajando en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), buscando un proceso de transición para la ‘Roja’. Además, se refirió a la dificultad que supone un vuelo de largas horas y sin escalas.

“Feliz, obviamente por regresar a la selección. Todos los jugadores deseamos estar en esta posición. ¿Viaje largo? Sí, pero eso es lo de menos. Es una experiencia, toca disfrutar”, manifestó ante las cámaras de ADN Deportes.

Javier Altamirano apunta a ser titular con Chile en esta fecha FIFA de noviembre. (Foto: La Roja)

Respecto a los choques contra Rusia y Perú, Altamirano consideró que serán complicados, como suelen ser estos amistosos en donde las selecciones buscan sacar conclusiones positivas. Hay que tomar en cuenta que, según la valoración de Nicolás Córdova, el volante de la U. de Chile se perfila como uno de los titulares.

“Van a ser partidos complicados a nivel de selección, espero hacerlo de la mejor manera si es que tengo la oportunidad. Intento disfrutar nada más”, completó. Recordamos que en el último amistoso entre Perú y Chile, donde los de Manuel Barreto cayeron por 2-1, Altamirano fue titular y jugó hasta los 83′, momento en el que fue sustituido por Lautaro Millán.

Perú y Chile volverán a verse las caras tras el último amistoso en octubre. (Foto: AFP)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para este miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) en el Gazprom Arena (San Petersburgo) )y el segundo a las 11:00 a.m. en el Estadio Fisht (Sochi).

¿En qué canales se verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR