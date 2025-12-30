Alianza Lima dejó ir al golero Ángelo Campos, y en su lugar incorporó al plantel al ex Sporting Cristal Alejandro Duarte, quien llegó a la institución celeste en 2024, pero que tras una lesión no contó con las oportunidades deseadas y decidió tomar nuevos retos en su carrera deportiva.

Ahora, como nuevo fichaje blanquiazul, el golero de 31 años se mentaliza en pelear por puesto de titular en el nuevo equipo que dirigirá el argentino Pablo Guede, el mismo que tiene hasta la fecha el boliviano Guillermo Viscarra.

En una reciente entrevista con ‘Alianza Play’, Duarte se mostrómuy seguro de su capacidad para hacerse con el arco de uno de los equipos más grandes del país y que siempre tiene la necesidad de campeonar.

“Es un reto muy importante en mi carrera, es una oportunidad que muchos quisieran tener. Llego en una edad muy buena para afrontar este reto, tanto en lo físico como en la experiencia”, dijo el portero peruano.

“No tenía duda que era la mejor decisión para mí, por lo que significa Alianza en el fútbol peruano, por el reto que afronta Alianza de salir campeón y creo que viendo todo ese paquete y las instalaciones que tienen hoy en día, la seriedad con la que trabajan, para mí no era duda que era el camino que debía de tomar”, añadió Duarte.

Su última experiencia internacional fue con el club Alajuelense de Costa Rica.

En esa línea, no dudó en compartir con el hincha blanquiazul sus mejores cualidades en el arco, las mismas que deberá demostrar cuando le toque atajar con los íntimos.

Sobre sus características, Duarte indicó: “Soy un arquero ágil, que le gusta estar concentrado para tratar de anticipar situaciones y jugadas. Considero que tengo buen juego con los pies y trato de comunicar bastante también”, apuntó.

Alianza Lima no consigue un título nacional desde la temporada 2022 y, pese a su buena campaña internacional en 2025, tiene la exigencia de su fiel hinchada de alcanzar nuevamente la corona en nuestro país, la misma que tiene su clásico rival, Universitario.

