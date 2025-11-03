Universitario de Deportes se llevó el título de la Liga 1 2025 y cerró su tricampeonato por todo lo alto, con la expectativa de que comience el 2026 para que empiece la lucha por el tetracampeonato. La consecución de este importante logro en la historia del club no hubiera sido posible sin los goles claves de Alex Valera, quien una vez más respondió en la cancha a pesar de las críticas que recibía desde afuera.

Teniendo su temporada más determinante desde que llegó a la ‘U’, el nacido en Pomalca registra 16 goles en la Liga 1 –a falta de dos partidos, todavía puede aumentar su cuenta– y sin olvidar que marcó uno más en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Desde su arribo al cuadro crema en el 2021 y tras su regreso en el 2023, el ’20′ ha sabido ser paciente y por fin se ven los frutos: lleva 71 tantos con los merengues y cada vez está más cerca del top 10 de máximos artilleros.

En medio de esto, en una reciente entrevista en el podcast En La Barra con Black, Valera reveló su sentir tras seguir haciendo historia con Universitario y contó que le gustaría retirarse en la institución crema para quedar en la historia, siendo recordamos como un delantero que siempre lo entregaba todo dentro del rectángulo verde.

“Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que el club hizo por mí y por las oportunidades que he tenido para ir creciendo como profesional. Me encantaría entrar a la historia del club y que los hinchas me recuerden como el jugador que dejaba todo en la cancha”, soltó en primera instancia.

En esa misma línea, explicó que su deseo más ambicioso es convertirse en el máximo goleador de la ‘U’ y superar los 161 tantos que marcó Teodoro ‘Lolo’ Fernández, ídolo eterno del cuadro de Ate. “Me gustaría que me recuerden como buena persona. Mi sueño sería pasar a ‘Lolo’ en goles. Uno como delantero quiere vivir todo eso”, añadió.

Si bien falta mucho para su retiro, lo cierto es que Alex Valera, con 29 años, todavía tiene el deseo de cobrarse su revancha en el extranjero, no sin antes definir su futuro para el 2026: analizar la propuesta más interesante para su carrera y volver a emigrar, o quedarse para pelear por el tetracampeonato del fútbol peruano. Él quiere hacer historia en la ‘U’.

Por ahora, según se supo la semana pasada tras las declaraciones de su representante Ricardo Morales, el mercado brasileño es uno de los interesados en contar con Valera: Ceará preguntó por él, aunque sin nada formal sobre la mesa. Hay que tomar en cuenta que tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, por lo que el equipo que lo quiera tendrá que negociar por su transferencia.

