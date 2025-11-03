Después de haber permanecido por seis partidos en el banquillo de suplentes, desde la fecha pasada Luis Advíncula viene ingresando en Boca Juniors y el último domingo fue parte del triunfo por 2-1 sobre Estudiantes de La Plata en condición de visitante. Sin embargo, por más que el ‘Rayo’ está recuperado algo de terreno en el ‘Xeneize’, sigue demasiado lejos de su mejor versión y eso lo ha llevado a ser el blanco de fuertes críticas por parte de la prensa argentina.

Contra el ‘Pincha’, Advíncula ingresó a los 61′ por Juan Barinaga y tuvo como misión contener las incursiones ofensivas de Edwuin Cetré, quien minutos antes había marcado el 1-1 parcial desde el punto de penal. Lamentablemente para los intereses de Boca, el colombiano estuvo intratable por el flanco de ‘Lucho’ y lo complicó en más de una ocasión.

Si bien los dirigidos por Claudio Úbeda terminaron imponiéndose por 2-1 con el gol de penal de Miguel Merentiel en los descuentos, el lateral derecho peruano volvió a dejar una mala imagen y la prensa argentina no dudó en resaltarlo al analizar el rendimiento de los jugadores de Boca. TyC Sports, por ejemplo, le dio un 3.5 en su valoración y fue fulminante en su reseña.

“Lo del peruano fue ‘récord negativo’: jugó peor que Barinaga, lo que era bastante complejo dado los flojísimos 45 minutos iniciales del exjugador de Belgrano. Por algo no es titular”, escribió la cadena televisiva en su página web, describiendo con crudas afirmaciones el mal ingreso de Advíncula en la etapa complementaria.

Olé fue menos duro con él, pero igual le dio una puntuación de 4. “Entró a los 16′ del ST por Barinaga. Cetré, ya agrandado por el gol de penal, se la puso difícil encarándolo mano a mano, pero se las rebuscó bastante bien. Rechazó mal (en una jugada), la dejó viva en el área y casi moja el ‘Pincha’”, comentaron.

Este mal presente de Luis Advíncula coincide con su posible salida de Boca Juniors. Pese a que finaliza contrato en diciembre del 2026, se sabe que tiene pocas chances de continuar y ya a mitad de temporada hubo algunos clubes preguntando por él. Además, Alianza Lima está al pendiente de su situación para considerarlo como un posible fichaje para el próximo año.

En la última emisión del programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Advíncula fue claro respecto a su futuro: primero espera terminar su contrato Boca y recién después de eso definir su destino; aunque quiera regresar a Sporting Cristal, nadie del club de contactó con él, por lo que no le cierra las puertas a nada (la opción de Alianza Lima).

“Como dije, yo soy ahora un tipo que va paso a paso. Tengo contrato con Boca Juniors, espero terminar mi contrato y después veré que pasa. No te puedo decir que sí o que no, a mí me encantaría volver de dónde yo salí (Sporting Cristal). Tampoco sé, porque tampoco han hablado conmigo y nadie se ha contactado conmigo. Igual las puertas no se las voy a cerrar a nadie, porque uno nunca sabe qué puede pasar en un futuro”, afirmó. ¿Lo veremos en la Liga 1 en el 2026?

¿Cuándo volverá a jugar Boca Juniors?

Luego de vencer por 2-1 a Estudiantes de La Plata, Boca Juniors volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a River Plate, en el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 9 de noviembre desde las 2:30 p.m. y se disputará en La Bombonera.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en plataformas como Disney Plus Premium, Fanatiz y AFA Play; en Argentina también se podrá ver por TNT Sports. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

