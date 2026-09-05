A los 47 minutos del primer tiempo, cuando Universitario de Deportes caía por la mínima diferencia ante Comerciantes Unidos, se produjo una de las jugadas más polémicas del partido. Alexis Cossio se barrió para cortar el avance de Alex Valera y, en la disputa, el defensor del cuadro cutervino recibió un pisotón. La acción generó reclamos, pero no fue revisada por el VAR, pese a las críticas que provocó la decisión arbitral.
Alexis Cossio terminó el partido con una molestia puntual: el pisotón que recibió de Alex Valera en el cierre del primer tiempo. El defensor de Comerciantes Unidos dejó claro que no vio mala intención en el delantero de Universitario, pero consideró que la acción debió ser revisada por el VAR debido a la zona donde se produjo el contacto.
“Creo que Michael Espinoza debió verla, al menos. Obviamente, Alex no tiene intención, pero me pisa todo y eso creo que se debe revisar. Después ellos deciden si es o no roja. No, no, todo bien. Alex no tuvo ninguna intención, pero era una falta revisable, sobre todo por la zona del pisotón”, señaló Cossio en exclusiva con Depor.
Pese a esa jugada, el defensor valoró el empate conseguido en Cutervo y destacó el esfuerzo de su equipo para sumar ante Universitario. “Es muy valioso y muy difícil venir aquí y, sobre todo, jugar como lo hicimos. Es un punto muy importante para seguir luchando en la tabla acumulada”, comentó.
Finalmente, Cossio aseguró que se encuentra en condiciones para continuar jugando, restándole dramatismo al golpe recibido durante la acción con Valera.
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