La temporada 2025 de la Liga 1 culminó para Melgar y desde tienda rojinegra ya piensan en lo que será la temporada 2026. Bajo la dirección técnica de Juan Reynoso (quien llegó a mitad de año), alcanzaron el cupo para la Copa Sudamericana del próximo año. Ahora, a nivel institucional, también quiere asegurar a uno de sus elementos: Marco Valencia. El jefe de la Unidad Técnica de Menores está muy cerca de renovar su vínculo, a pesar de las constantes llamadas que recibió en este periodo para asumir nuevos retos.

Según la información de Carlos Alpaca, se dio una reunión entre la directiva y Marco Valencia (junto a su comando técnico) para acordar la renovación con la institución. Si bien queda firmar el vínculo de extensión, todo estaría asegurado para su continuidad en el año 2026.

La idea principal es extender el contrato por los próximos tres años, sin ningún problema en la parte económica. Cabe resaltar que la historia entre Melgar y Marco Valencia data desde el año 2019, cuando ingresó como coordinador de la cantera del club. Meses después, tomó el cargo de DT interino.

Si bien su cargo principal se ha relacionado a las divisiones menores, tomó el cargo director técnico de manera provisional en repetidas ocasiones. En total, fueron 5 veces y una de las más recordadas fue a finales de la temporada 2024, donde alcanzó el cupo de Perú 4 para la Copa Libertadores.

Marco Valencia es jefe de la Unidad Técnica de Menores de Melgar. (Foto: Liga 1)

Hace algunos meses, hubo rumores de una posible salida de la institución. Es más, fue Valencia quien declaró que todavía no tenía conversaciones para continuar. “He conversado con Comerciantes Unidos, no he avanzado ello, ya que respeto el contrato que tengo con Melgar, pero si hay posibilidades de quedarse aquí en el club lo haré. Me quiero quedar en Arequipa y si es en Melgar, mejor”, argumentó.

Tiempo después, tras el anunció de Manuel Barreto -como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Selección Peruana- su nombre fue relacionado con la Selección Sub-20, como parte del proyecto de desarrollo por su experiencia en la categoría; sin embargo, tampoco prosperó.

Por último, de acuerdo a Carlos Alpaca, Valencia recibió una propuesta en las últimas semanas para integrarse a las filas de Cienciano. Desde el cuadro imperial, querían incluirlo en la planificación de sus divisiones menores para la siguiente temporada, pero lo rechazó,

Con la situación expuesta, todo indica que Marco Valencia seguirá al mando de las divisiones menores de Melgar, categoría que se ha desarrollado de manera excelente en los últimos años, dejando nombres como el de Kenyi Cabrera (actualmente en la MLS) o Matías Lazo, convocado a la Selección Peruana.

TE PUEDE INTERESAR