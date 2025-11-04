Sporting Cristal pasó por irregularidades en la temporada 2025 de la Liga 1. Entre Torneo Apertura y Clausura, los resultados no lo acompañaron, pero aún puede salvar la temporada y alcanzar el cupo de Perú 2 para jugar la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026. Precisamente, desde tienda celeste también están lanzando una mirada al siguiente ciclo y hay alguien que parece no tener segura su continuidad: Paulo Autuori. El DT del club tiene contrato hasta el año 2026; sin embargo, distintas situaciones podrían alejarlo del Rímac.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, desde Sporting Cristal vienen sosteniendo reuniones con otros posibles técnicos para la temporada 2026 en los últimos días. Esta situación podría significar la partida de Paulo Autuori del cargo como DT, teniendo en cuenta también las constantes molestias que aqueja por la organización de la Liga 1.

A sus 69 años, el DT brasileño decidió regresar al Perú, teniendo en cuenta que fue campeón con Sporting Cristal en el año 2022. Su arribo se dio en el mes de abril de 2025, en reemplazo de Guillermo Farré, quien fue destituido por irregularidad de resultados en el Apertura.

Su primer partido al mando de los celeste fue el 25 de abril, en la fase de grupos de la Copa Libertadores, ante Cerro Porteño en Paraguay, alcanzando un empate de 2-2 en calidad de visitante. En esta competencia, disputó dos partidos de local (ante Bolívar y Cerro Porteño) y uno de visita (ante Palmeiras). Lastimosamente, quedaron en el cuarto lugar y fueron eliminados.

En total, ha disputado 28 partidos oficiales y este viernes (ante Cienciano) podría asegurar la clasificación a la próxima Libertadores. Eso si, aún faltaría definir si jugará una fase previa o ingresará directamente a la etapa de grupos como Perú 2.

Por lo pronto, desde la institución, han manifestado que la continuidad de Autuori está garantizada, aunque la situación dependería más del ánimo del DT brasileño. En las últimas semanas, ha denotado incomodidad por la organización de la Liga 1 y las malas condiciones de algunos recintos.

“Me gustaría saber qué hacen los responsables de la inspección en los estadios, el estadio es muy bueno pero hay que cuidar el tema de higiene, del espacio. Donde se hacen los masajes es el mismo sitio donde uno hace sus necesidades, eso no puede pasar”, contó luego del partido ante Comerciantes Unidos en Cutervo.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Cienciano, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR