El tramo final del partido de Juan Pablo II vs. Cienciano dejó un episodio polémico en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Cuando corrían los 86′ del partido, Cristhian Tizón no tomó de la mejor manera ser sustituido en el cuadro de Chongoyape e hizo gestos a Santiago Acasiete (su DT). De inmediato, el estratega se acercó y la situación se fue a las manos. Días después, ambos protagonistas se disculparon públicamente por la escena y explicaron también todo lo que pasó para desatar la molestia que, posteriormente, influyó en el resultado ya que perdieron por 2-1 y se complican con el descenso.

A través de las redes sociales de la institución, Santiago Acasiete y Cristhian Tizón realizaron un mea culpa por el incidente. El primero en tomar la palabra fue el DT quien reveló las razones del cambio, a pesar de ser uno de los más destacados del partido. Además, aseguró entender este tipo de reacciones en el plano futbolístico.

“Son calenturas, momentos. Es verdad que él también se incomodó por la salida, entiendo, yo también he pasado por esa área donde a veces nadie quiere salir del campo en un momento tan caliente. Lo estaba haciendo bien también, pero es un tema táctico que hice el cambio. Pero bueno, se incomodó“, contó el también ex futbolista.

Además, agregó: “Antes de todo pido disculpas a la afición por mi reacción, pero no fue como se comenta mucho, que ha sido una agresión. No fue ninguna agresión, solo fueron palabras, algunas calenturas que pasan en el momento. Creo yo que somos buenos profesionales ambos y hemos conversado, hemos solucionado este tema. Por su lado, entiende que tuvo una mala reacción, pidió las disculpas al cuerpo técnico como al grupo”.

Santiago Acasiete dirige a Juan Pablo II desde Liga 2. (Foto: GEC)

En esa misma línea, Cristhian Tizón realizó su descargó por lo sucedido. El delantero uruguayo de 29 años se dirigió hacia Santiago Acasiete y la afición del cuadro de Chongoyape. Además, dejó claro que el incidente se arregló de manera interna.

“La verdad que es una pena, quiero pedir disculpas públicamente a toda la afición del fútbol. A la hinchada de Juan Pablo, a mis compañeros, principalmente al profe, que ya hablé personalmente. Pedir disculpas por lo que pasó, que queda adentro de la cancha”, mencionó.

Tizón volteó la página: “Hoy ya estamos entrenando y dimos vuelta a la página, son calenturas del partido. Soy un agradecido a Juan Pablo y al profe, porque me han tenido en cuenta siempre y nos hemos llevado todo bien en todo el año. No queríamos terminar mal”.

Santiago Acasiete golpeó a Cristhian Tizón. (Video: L1MAX)

¿Cuándo volverá a jugar Juan Pablo II?

Luego de perder por 2-1 a manos de Cienciano, Juan Pablo II College volverá a tener actividad esta fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 8 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Complejo Deportivo Juan Pablo II.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR