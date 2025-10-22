En medio del cierre del Torneo Clausura, donde todo parece dado para que Universitario de Deportes sostenga su supremacía de los dos últimos años y confirme su tricampeonato en breve, en Alianza Lima ya vienen trabajando en la planificación deportiva para el 2026. Esto, claro está, supone cambios en el plantel, evaluaciones, análisis y puntos a tomar en cuenta para saber quiénes siguen y quiénes se van de cara a la campaña del próximo año.

En una de sus últimas entrevistas con la prensa, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club íntimo, reafirmó la postura interna de no hacer cambios bruscos en la conformación de la plantilla para el 2026, y señaló que al menos el 70 % de los jugadores seguirán en el equipo. Esto se debe a que en los últimos años la institución tenía la política de cambiar un gran número de jugadores temporada tras temporada, algo que no quieren repetir.

Así pues, en medio de esa evaluación, hay dudas respecto a qué pasará con los extranjeros que llegaron a Alianza Lima para este 2025. En primera instancia, hay tres nombres de los cuales no hay ninguna interrogante: Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor y Eryc Castillo. Navarro Mandayo señaló que los dos primeros tienen contrato vigente y están a gusto, mientras que la ‘Culebra’ renovó hace poco hasta diciembre del 2028.

La situación es distinta con Pablo Ceppelini, Alan Cantero y Guillermo Enrique. En lo que respecta al uruguayo, se sabe que tiene contrato hasta finales del 2026, a raíz de una renovación automática que se ejecutó al cumplir determinados requisitos establecidos por el club. No obstante, esto no es definitivo, ya que el mediocampista se mantiene en constante diálogo con el área deportiva. Todo dependerá de cómo termine el año para los íntimos.

Del lado de Enrique, tiene contrato con Gimnasia y Esgrima La Plata hasta finales del 2026 y su préstamo en el elenco victoriano culmina en diciembre de este año. Su rendimiento ha sido algo inestable en esta campaña, con picos altos a nivel internacional, pero con un declive notorio en este segundo semestre. De momento, no hay diálogo entre Alianza Lima y el ‘Lobo’ por la compra de su pase.

Un punto a tomar en cuenta en el futuro del lateral es que si los blanquiazules definen la posible llegada de Luis Advíncula desde Boca Juniors, su continuidad quedará descartada por completo, tomando en cuenta que en el plantel también habrá opciones como Josué Estrada y Marco Huamán. Navarro Mandayo fue claro sobre el ‘Rayo’: todo puede pasar en el mercado de pases que se avecina.

La situación de Alan Cantero es similar a la de Guillermo Enrique. Su cesión finaliza en diciembre y tiene vínculo contractual con Godoy Cruz hasta el cierre del 2027, por lo que su permanencia dependerá del interés de Alianza Lima por continuar contando con sus servicios. Eso sí, según reveló el periodista José Varela, la única posibilidad de que se quede es con una compra de por medio, y no mediante un nuevo préstamo.

Veremos cómo se cierra este tema en el mundo Alianza Lima. Con la renovación de Néstor Gorosito definida –el argentino reveló que ya firmó el contrato que lo mantiene en su cargo por todo el 2026, pero falta la rúbrica del club–, lo del plantel debería empezar a trabajarse con mayor detalle con el correr de las semanas, una vez definido el destino del equipo en los torneos internacionales de la próxima temporada. Se viene un mercado muy movido en tienda victoriana.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo y descansar en la fecha 16, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

