La lamentable violencia volvió a manchar la fiesta deportiva a pocas horas de vivirse una nueva edición del esperado superclásico del balompié peruano. El club Alianza Lima amaneció con duras noticias tras confirmarse que los alrededores del estadio Alejandro Villanueva sufrieron un cobarde ataque vandálico durante la madrugada. Este incidente generó muchísima preocupación por lo que significará el partido con Universitario, obligando a la directiva victoriana a emitir un firme comunicado oficial exigiendo una inmediata intervención de todas las respectivas autoridades policiales correspondientes para brindar mayor resguardo.

Según imágenes de videovigilancia, un reducido grupo de vándalos encapuchados roció líquido inflamable sobre los murales de la zona conocida como el ‘Caminito’, iniciando un fuego que se expandió velozmente, poniendo en peligro las viviendas y comercios aledaños donde incluso residen personas.

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las tres de la mañana, en un momento donde las calles aledañas se encontraban completamente desoladas. Los desconocidos aprovecharon la nula presencia policial nocturna para acercarse sigilosamente a los exteriores del recinto deportivo, perpetrando este condenable ataque en la tradicional calle Mendoza Merino.

El Jirón San Cristóbal es donde se encuentra el Caminito Íntimo con diversos murales. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Las llamas provocadas por estos individuos afectaron áreas de valor histórico recientemente restaurados por la Municipalidad. Entre las zonas que resultaron mayormente perjudicadas resaltan los tradicionales murales conmemorativos, el icónico monumento al hincha y la sagrada gruta del Señor de los Milagros.

Ante la enorme gravedad de este atentado contra el patrimonio institucional, el departamento legal del cuadro blanquiazul accionó de forma inmediata durante las primeras horas de la mañana. La directiva procedió a presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional, donde presentarán los registros audiovisuales.

Frente a esta situación, la cúpula victoriana también rechazó rotundamente estas cobardes agresiones con un comunicado publicado en redes sociales. “El Club condena estos hechos de la manera más enérgica. Se trata de actos de violencia contra el patrimonio y contra un símbolo de la fe”, enfatizó.

Finalmente, pidieron calma a sus seguidores y confirmaron que “los espacios afectados estarán recuperados antes del partido”. Además, enviaron un mensaje pacífico: “Quienes buscan teñirlo de violencia no deben tener cabida en ninguna hinchada”.

TE PUEDE INTERESAR