La expectativa por una nueva edición del superclásico del fútbol peruano sigue creciendo con el pasar de las horas en la capital. Universitario de Deportes buscará dar el gran golpe en el estadio Alejandro Villanueva y el comando técnico viene preparando una estrategia sumamente agresiva para quedarse con los tres puntos y no alejarse del literato del Torneo Clausura 2026. Frente a este vital compromiso ante el clásico rival, el experimentado estratega argentino ha decidido mover sus piezas en la convocatoria oficial, dejando fuera a elementos habituales para priorizar retornos de enorme peso.

Héctor Cúper ha diseñado un plan muy meticuloso durante los últimos entrenamientos en Campo Mar. La necesidad de sumar una victoria en condición de visita, y en una plaza complicada como Matute, obliga al cuerpo técnico a replantear el esquema inicial y realizar modificaciones drásticas.

Sobretodo porque en las últimas semanas, varios cuestionamientos se han generado ante el bajo rendimiento de varias piezas del plantel. Si bien, han conseguido puntos que los mantienen en los primeros lugares de la tabla, el juego colectivo no ha funcionado del todo de manera precisa.

Universitario empató 2-2 con Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental. (Foto: Fernando Sangama @photo.gec)

En primer lugar, la nómina final entregada por el comando técnico dejó grandes ausencias que llamaron poderosamente la atención de los hinchas merengues. Nombres importantes como los de Juan Manuel Requena, el ‘Tunche’ Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna quedaron totalmente descartados, según la información de Gustavo Peralta.

Por otro lado, la pizarra táctica presentará novedades interesantes en la zona medular con la inclusión de Jorge Murrugarra desde el pitazo inicial. Asimismo, la experiencia en la zona defensiva estará respaldada por el regreso del capitán Aldo Corzo a la lista de convocados para aportar su liderazgo.

Sin embargo, la máxima sorpresa de esta nómina pasa netamente por la zona ofensiva, donde el entrenador decidió volver a tomar en cuenta a una figura sumamente importante. Se trata de un atacante desequilibrante que venía siendo duramente relegado del primer equipo por estrictas decisiones técnicas durante este tramo del campeonato.

Edison Flores ha perdido espacio en el once titular de Universitario. (Foto: Captura)

El regreso de Edison Flores a la lista

Este referente ofensivo ha sido muy intermitente en cuanto se trataba de meterse a la lista de convocados. En lo que va del Torneo Clausura, apenas pudo aparecer en cuatro partidos, de los cuales solo en dos terminó sumando minutos como pieza de recambio, frente a ADT y frente a Los Chankas.

De hecho, en el último partido frente a Comerciantes Unidos, quedó fuera de lista por lo que no juega desde el 23 de agosto de este año. En el clásico, el popular ‘Orejas’ buscará cobrarse su propia revancha personal sobre el gramado de Matute y demostrar que su calidad técnica sigue intacta.

Cabe recordar que en el primer clásico de este año, en el Estadio Monumental, tampoco apareció como titular pero sumó casi 20 minutos de juego en el triunfo del Apertura. Por supuesto, su inclusión llega también con la salida del ‘Tunche’ Rivera, que marcó en Matute el año pasado también por el clásico peruano.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario se verán las caras este sábado 12 de septiembre por la Fecha 9 del Torneo Clausura, de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, está programado para las 8:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Universitario?

En cuanto a la transmisión del Alianza Lima vs. Universitario, esta estará a cargo de L1 MAX para todo el territorio peruano, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, Win TV y entre otras cableoperadoras. Además de su servicio de streaming por L1 Max Play. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR