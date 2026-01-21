Con el objetivo de ganar el tetracampeonato de la Liga 1 y competir a buen nivel en la Copa Libertadores, Universitario de Deportes cerró los fichajes de cinco extranjeros en este mercado de transferencias. El último en llegar fue el brasileño Miguel Silveira, una pieza que espera ser clave dentro del esquema que viene armando Javier Rabanal durante la pretemporada.

Debido a que recién está en el Perú desde el pasado domingo, Silveira no fue considerado para los dos amistosos que disputó Universitario frente a Melgar, este martes en el Estadio Monumental. En el primero de ellos, los cremas se impusieron por 3-1 con goles de Matías Di Benedetto, Jairo Concha y Edison Flores, mientras que el segundo fue para el ‘Dominó’ por la mínima diferencia –Jhonny Vidales anotó el 1-0 definitivo–.

Eso sí, el volante ofensivo de 22 años se tomó unos minutos para atender a los hinchas a su salida del recinto merengue, firmando autógrafos y tomándose algunas fotografías desde su auto. A su vez, dejó sus primeras declaraciones como fichaje de la ‘U’: “Estoy muy feliz y contento de estar acá”, señaló ante la insistencia de los medios de comunicación.

Miguel Silveira podría debutar con Universitario frente a la Universidad de Chile. (Video: Jax Latina Media / Foto: Universitario)

En otro momento, en charla con Jax Latin Media, Miguel Silveira habló de sus deseos de mostrarse ante la hinchada en la ‘Noche Crema’, donde Universitario enfrentará a la Universidad de Chile. Del mismo modo, dio detalles sobre su salida del Albirex Niigata de Japón, su último club antes de decidir volver a Sudamérica para jugar la Liga 1.

“Estoy muy contento de estar acá, muy animado de vivir todo esto el sábado con los hinchas. He estado entrenando, venía trabajando desde antes y ahora con mis compañeros”, apuntó. “Son decisiones, no pasa nada, he estado bien”, remarcó, haciendo énfasis en su reciente paso por el fútbol japonés.

Silveira, quien tuvo un paso por la Selección de Brasil Sub-17 y disputó el Sudamericano del 2019 en Perú, puede jugar como volante ofensivo por izquierda, enganche y extremo. De momento, considerando que Javier Rabanal sostendrá la línea de tres, podría tener chances de pelear la titularidad como uno de los mediapuntas en un 3-4-2-1. La hinchada crema tiene altas expectativas sobre su juego.

Miguel Silveira fue formado en Fluminense. (Foto: Fluminense)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último amistoso con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a la Universidad de Chile, en una edición más de la ‘Noche Crema’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de TV Perú, canal que adquirió los derechos para televisar este evento en donde la ‘U’ hará la presentación oficial de su plantel para la temporada 2026. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR