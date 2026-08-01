Con el Torneo Clausura en marcha, todavía queda menos de dos semanas para el cierre del libro de pases y los clubes continúan moviéndose para finiquitar sus últimas incorporaciones de cara a este segundo semestre de la temporada. La fecha límite es el lunes 11 de agosto, por lo que cada vez se reduce el margen. En medio de esto, se pudo conocer que Sporting Cristal entró en la pugna por un fichaje que también está en el radar de Alianza Lima desde hace algunos días.

Se trata de Carlos Cáceda, quien todavía tiene contrato con Melgar hasta finales de este 2026. Según informó el periodista Marcello Merizalde, el experimentado portero entró en los planes del área deportiva de Sporting Cristal y en las últimas horas vienen realizando las gestiones para cerrar su contratación. En tienda rimense quieren sumarlo para darle una variante más a Diego Enríquez, quien ha sido el titular a lo largo de la temporada.

Como se sabe, ‘SC’ no es el único club que pretende a la ‘Pantera’, pues hace unos días se reveló que Alianza Lima también está tras sus pasos luego de que se cayera la posibilidad de fichar a Pedro Gallese. Como se recuerda, el ‘Pulpo’ había llegado a un acuerdo con los íntimos, siempre y cuando lograse desvincularse del Deportivo Cali, algo que finalmente no sucedió.

Carlos Cáceda tiene contrato con Melgar hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Esta no es la primera vez que los de La Victoria intentan incorporar a Carlos Cáceda, pues ya consultaron por él durante la pasada campaña, pero finalmente no hubo una propuesta formal. Sin embargo, ante la partida de Guillermo Viscarra, en el área deportiva blanquiazul consideran necesario sumar a un guardameta de calidad comprobada en la Liga 1 y el arquero de Melgar reúne esas condiciones.

En Sporting Cristal la situación es similar. Diego Enríquez viene mostrando un buen nivel, pero necesitan a un portero que pueda competirle el puesto y meterle presión con más exigencia; por el momento el habitual suplente es el juvenil César Bautista. Veremos si esto prospera con el correr de los días y terminan fichando a Cáceda.

Este no es el único elemento apuntado por la directiva bajopontina, pues se sabe que también están detrás de un mediocampista que pueda suplir la partida de Gustavo Cazonatti. Sea del medio local o extranjero, el plantel de Roberto Mosquera necesita con urgencia una pieza en la medular para encontrar el equilibrio defensivo que no ha tenido en sus primeros encuentros de este semestre.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 1-0 ante RB Bragantino y quedar fuera de la Copa Sudamericana, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 2 de agosto desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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