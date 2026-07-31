Una nueva polémica extradeportiva envuelve a Jean Deza, quien actualmente se encuentra como futbolista libre y sin equipo tras su último paso en el Santos de Nazca de la Liga 2. Una violenta pelea callejera protagonizada por el atacante quedó registrada en video durante la tarde de este viernes en las calles del Callao, generando un fuerte revuelo en la opinión pública.

Según los relatos de testigos presenciales en la zona, el exseleccionado nacional sostuvo en primera instancia un acalorado enfrentamiento verbal con un grupo de personas. Esta discusión subió de tono rápidamente hasta desencadenar en una gresca física en plena vía pública, obligando a intervenir a las personas cercanas.

El detonante del altercado, según la versión de un vecino del lugar registrado por Prensa Chalaca, ocurrió luego de que varias personas reconocieran y saludaran al futbolista. Deza habría respondido a estos saludos con insultos hacia los vecinos, lo que encendió de inmediato la rabia de los presentes e inició la contienda verbal.

Lejos de que la situación quedara ahí tras el primer cruce, las cosas empeoraron al momento en que el deportista decidió retirarse del sitio. Antes de abandonar la escena, Deza lanzó serias amenazas advirtiendo que regresarían al lugar acompañados de un grupo más numeroso para tomar represalias.

Jean Deza estuvo a punto de llegar a Sport Boys (Foto: Sport Huancayo)

Cumpliendo su advertencia, testigos señalaron que el delantero peruano retornó al punto de la pelea pocos minutos después en compañía de más personas. Su reaparición en el lugar tuvo como único objetivo continuar el altercado y mantener el clima de violencia en la zona del Callao.

Hasta el momento, Jean Deza no ha emitido ningún comunicado oficial ni se ha pronunciado públicamente a través de sus redes sociales sobre los hechos ocurridos. Mientras tanto, las imágenes de la agresión continúan circulando masivamente en las redes sociales.

El futuro de Jean Deza: ¿sigue jugando a se retira?

A pesar de haber alcanzado un acuerdo de palabra con la directiva de Sport Boys e incluso presentarse a las instalaciones del club en el Callao, la incorporación de Jean Deza se cayó a principios de año debido a trabas contractuales y económicas con Santos de Nazca. El futbolista mantenía un vínculo vigente con el conjunto iqueño, que le había adelantado varios meses de sueldo y exigía la devolución íntegra de ese dinero para otorgarle la liberación formal. Al no lograrse disolver dicho contrato, la reglamentación le impidió firmar y quedar habilitado.

Ante la falta de una resolución administrativa entre el jugador y Santos dentro de los plazos del mercado, las negociaciones con el cuadro ‘rosado’ terminaron por cerrarse de manera definitiva. Al truncarse su llegada a la Liga 1 con Sport Boys, el atacante no pudo concretar su fichaje para disputar el torneo con la escuadra chalaca y sigue buscando alternativas.

Jean Deza fue anunciado como refuerzo de Santos FC de Nazca el año pasado. (Foto: Santos)

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