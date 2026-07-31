La salida de Gustavo Zevallos como director deportivo de Sporting Cristal marcó el fin de una etapa irregular para el hincha celeste. El detonante final de su desvinculación fue el acumulado de frustraciones deportivas en el plano internacional, donde el equipo del Rímac no logró sostener la competitividad esperada y sufrió la eliminación en la Copa Sudamericana. Por ello, el club hizo oficial la salida del directivo.

“El Club Sporting Cristal informa que, de común acuerdo con Gustavo Zevallos, se ha dado por concluida su etapa como Director de Fútbol Profesional de nuestra institución. Agradecemos a Gustavo por el trabajo realizado durante su permanencia en el Club, así como por su profesionalismo, compromiso y dedicación en el desempeño de sus funciones. Le deseamos los mayores éxitos en sus futuros desafíos”, indica el comunicado de la institución bajopontina.

Zevallos había retornado a la institución a finales de 2024 con la promesa de reestructurar el plantel profesional y conformar un equipo apto para pelear el título nacional y ser protagonista en el ámbito sudamericano. Sin embargo, la gestión se vio afectada por constantes cambios de entrenadores a mitad de temporada y fichajes que no rindieron al nivel exigido, situaciones que fueron desgastando la confianza de la directiva y de la hinchada.

A lo largo de su gestión, el proyecto deportivo adoleció de regularidad y de un rumbo claro. Los sucesivos reveses en el Torneo Apertura, sumados a las caídas los torneos Conmebol, terminaron por confirmar que las metas trazadas a su llegada estaban muy lejos de concretarse. La eliminación internacional precipitó este movimiendo en la interna del club celeste.

Comunicado de Sporting Cristal anunciando la salida de Gustavo Zevallos. (Foto: @ClubSCristal)

La salida del directivo fue confirmada de manera oficial, y ahora se busca redefinir la política de contrataciones y recuperar la identidad institucional. Desde el club le expresaron el agradecimiento por los servicios prestados, asumiendo la necesidad de iniciar una nueva etapa para revertir los malos resultados que venían arrastrando.

Con la vacante en la dirección de fútbol, por ahora solo con Julio César Uribe a la cabeza, Sporting Cristal enfoca sus esfuerzos en encontrar un sustituto capaz de liderar la planificación del proyecto deportivo de cara a las próximas campañas. El principal reto de la nueva gestión será devolverle la solvencia futbolística al primer equipo y estructurar un plantel competitivo tanto para la Liga 1 como para los torneos continentales.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de caer por 1-0 ante Bragantino, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 2 de agosto desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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