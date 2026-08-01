Alianza Lima registra un triunfo y un empate en las dos primeras jornadas del Torneo Clausura, por lo que el partido de hoy sábado frente a Alianza Atlético es de suma importancia: necesitan ganar en casa para no despegarse de los que están en la padre alta de la tabla de posiciones. Si bien recién comenzó este segundo certamen de la temporada, los clubes no tienen margen de error porque cualquier tropiezo podría ser prejudicial en el medio y largo plazo.

En ese sentido, a pocas horas del compromiso que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima confirmó su lista de convocados y nuevamente tres futbolistas quedaron fuera de la consideración de Pablo Guede: Luis Ramos, Kevin Quevedo y Piero Cari. No es la primera vez que esto ocurre, ya que ninguno de estos jugadores ha debutado en el Torneo Clausura hasta el momento.

El caso de Luis Ramos está vinculado más a un tema físico. El exdelantero del América de Cali no está al 100% debido a molestias producto de una lesión, por lo que el comando técnico de Guede prefiere que se ponga a punto para recién darle minutos y recupere rodaje. El atacante de 26 años todavía sigue en deuda con Alianza Lima, pues no registra goles en lo que va de la temporada.

Luis Ramos todavía no ha marcado goles con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

Por el lado de Kevin Quevedo, a diferencia de Luis Ramos, no sufre lesión alguna ni molestias físicas, por lo que su ausencia contra Alianza Atlético se debe única y exclusivamente a una decisión técnica de Pablo Guede. Por cómo viene funcionando Alianza Lima, el comando técnico considera que por el momento el futbolista de 29 años no es indispensable.

En cuanto a Piero Cari, su caso es similar al de Quevedo. Pese a que el volante empezó la temporada siendo una habitual pieza de recambio, conforme fueron pasando los meses perdió protagonismo hasta apenas sumar algunos minutos en el Torneo Apertura. Con el inicio del Clausura se esperaba que esto cambiase, pero por ahora sigue estando lejos de una versión que le sea útil al equipo.

Veremos si con el correr de las jornadas el panorama cambia para Quevedo y Cari. En cuanto a Ramos, en tienda íntima lo van a necesitar cuando requieran de variantes en la zona de ataque, por lo que estarán expectantes a cómo evoluciona su lesión. De momento, la prioridad en Alianza Lima es que sumen de a tres este fin de semana.

Piero Cari sigue sin ser tomado en cuenta por el comando técnico de Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

Lista de convocados de Alianza Lima:

Arqueros: Alejandro Duarte y Ángel De La Cruz

Alejandro Duarte y Ángel De La Cruz Defensas: Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez y Nicolás Díaz

Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez y Nicolás Díaz Volantes: Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud.

Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Cristian Neira, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jean Pierre Archimbaud. Delanteros: Paolo Guerrero, Federico Girotti, Eryc Castillo y Geray Motta.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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