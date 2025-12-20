Han pasado pocas horas desde su anuncio oficial y Alejandro Duarte ya habla, siente y declara como jugador de Alianza Lima. Tras oficializarse su polémico traspaso desde el Rímac hacia La Victoria, el portero nacional rompió su silencio en una reciente entrevista, donde dejó ver la ambición con la que afronta este nuevo reto, donde luchará palmo a palmo su puesto con Guillermo Viscarra. Lejos de la timidez del recién llegado, el guardameta se mostró consciente de la repercusión mediática que implica su fichaje y de la vitrina que acaba de ganar para su carrera profesional.

El arquero de 31 años no ocultó su asombro ante la magnitud de la institución victoriana, reconociendo el impacto inmediato que ha sentido en estas primeras horas. Hay que recordar que el portero, llega de uno de los rivales directos de los ‘blanquiazules’, Sporting Cristal.

“Llegar a Alianza es muy masivo todo”, confesó Duarte a DIRECTV, validando el pensamiento de que el mundo blanquiazul se vive a otra escala. Esta exposición es precisamente el combustible que busca para reactivar su trayectoria tras una temporada de poca continuidad.

Alianza Lima oficializó a Alejandro Duarte para formar parte de su plantel del 2026. (Foto: Alianza Lima)

Su objetivo personal es claro y no se anduvo con rodeos al explicar por qué eligió este destino. Duarte ve en Alianza Lima el trampolín perfecto para recuperar minutos. “Estoy seguro que cuando me toque entrar lo voy a hacer bien y si te va bien en Alianza, muy rápido te vuelves a posicionar en lo más alto del fútbol peruano, y esa es mi intención”, afirmó.

Sin embargo, el panorama se ve complicado para Duarte. En la temporada 2025, Guillermo Viscarra ha sido una pieza inamovible en el esquema de los ‘íntimos’, salvo por algunas excepciones, por su convocatoria con la Selección Boliviana, ha sumado 90 minutos en su totalidad. Por lo que meterse a la oncena será un camino difícil.

Ese es justamente, uno de los puntos que generaba dudas en la afición por su inactividad reciente, habiendo tapado muy poco en el último año. Pero, el portero se encargó de disipar cualquier incertidumbre sobre su estado actual. “Me siento hasta mejor físicamente que antes”, aseguró.

Alejandro Duarte. (Foto: Liga 1)

La competencia por el arco será feroz, pero Duarte llega con el cuchillo entre los dientes. Su mentalidad para el 2026 es clara: aprovechar el mínimo espacio que le den bajo los tres palos. “No pienso dejar pasar ninguna oportunidad que se me presente en este tiempo... estoy esperando con muchas ganas que se me dé la oportunidad de jugar”, sentenció.

Pero lo que más llamó la atención fue su análisis sobre el armado del equipo. Al ser consultado sobre los fichajes y la conformación de la plantilla, Duarte no tuvo reparos en elevar la vara y colocar a su nuevo club por encima de todos, incluidos sus ex equipos. “Es evidente que tratan de reforzarse lo mejor que puedan cada uno. Si Alianza tiene la posibilidad de contratar los jugadores que quieren, me parece excelente”, comentó inicialmente sobre la gestión deportiva.

Luego, lanzó una frase seguramente generará debate, sobretodo por los diversos cuestionamientos que se han generado respecto al mismo tema: “En lo personal, creo que Alianza tiene el mejor plantel del medio local y eso hay que asumirlo”. Fue la respuesta que, de alguna u otra manera, le da confianza al nuevo plantel que integra.

Finalmente, Duarte cerró su intervención aceptando la mochila pesada del favoritismo. Para él, tener los mejores nombres obliga a obtener los mejores resultados. “Jugar con eso y saber que tenemos que ser los favoritos para llevarnos el torneo el otro año”, concluyó.

