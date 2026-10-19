Un cambio a mitad de año hizo que el chip del club cambie completamente, no estrictamente en el ámbito deportivo pero si en un área que influye directamente. Las decisiones tienen una nueva cabeza, tras la salida de Fernando Cabada, que lo primero que buscó fue mejorar la tranquilidad del técnico Pablo Guede que, al finalizar el Torneo Apertura, hablaba de un “enemigo” que estaba dentro del mismo equipo. Es por eso que quien tomó las riendas, Alfredo Arosemena, aclaró que la relación entre él y el estratega se encuentra, hoy por hoy, bastante bien.

Más allá de la perspectiva que muchos pueden tener por el líder del banquillo ‘blanquiazul’, el directivo de la institución aseguró que desde su llegada la conversación entre ambos ha sido bastante respetuosa, incluso retando a que se le haga la consulta sobre si aún piensa que, desde dentro, existe gente que quiere perjudicar al club.

“Pablo Guede es sincero, una persona súper estudiosa del fútbol. Lo respeto, es un gran técnico, lee y analiza toda la semana muy bien a cada uno de sus rivales, es muy táctico”, remarcó en RPP sobre su manera de trabajar con el plantel completo.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

Asimismo, el alto dirigente describió meticulosamente la altísima exigencia implantada en cada práctica. “Es superestudioso y superminucioso, llega muy bien al jugador y es superexigente. Si tiene un jugador que juega bien, pero no le cumple o si tiene una inconducta, lo va a dejar de lado”, advirtió muy firmemente.

Respecto al respaldo dirigencial cotidiano, Arosemena despejó cualquier duda sobre conflictos internos existentes. “Nosotros le damos toda la confianza para que haga lo que tenga que hacer. Hablamos de fútbol, pero no me meto. Guede es un gran tipo, la relación del día a día es muy buena y con los jugadores les exige, pero los cuida y los blinda”, sostuvo tranquilo.

Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

¿Pablo Guede renovará para el 2027?

Al ser consultado directamente por la ansiada renovación contractual del estratega, prefirió mantener mucha cautela. “¿Quién no quiere tener a un técnico que campeona? Pero no lo sabemos si se queda o no, eso depende también de él”, señaló el directivo, dejando abierta la posible permanencia.

En esa misma línea discursiva, el administrador descartó realizar proyecciones apresuradas. “Para nosotros, de momento, todo sigue igual. No podemos adelantarnos a lo que va a pasar sin metas previas, una de ellas es campeonar”, afirmó.

Finalmente, el gerente general culminó remarcando fuertemente las altísimas exigencias históricas del cuadro victoriano. “Para cualquier club grande, no campeonar siempre es un fracaso. Todo club grande está comprometido a salir campeón siempre”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR