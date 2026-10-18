La pasada Fecha 11 del Torneo Clausura, no se caracterizó necesariamente por tener como protagonistas a los jugadores por su buen desempeño en a cancha, si no por todos los dimes y diretes que surgieron después de algunos partidos claves, a raíz de polémicas arbitrales en el que varios equipos se sintieron afectados. Si bien, todo comenzó por palabras de Miguel Rondelli, tras el empate entre Melgar y Universitario, hoy por hoy parece que el clásico peruano se vuelve a jugar pero desde los micrófonos, luego de que Pablo Guede le respondiera a Franco Velazco, con comentarios bastante sarcásticos que podrían traer varias repercusiones.

Cuando todo parecía haber quedado en el olvido, y uno esperaba que las interacciones de uno u otro lado no iban a pasar a más, el entrenador de Alianza Lima no dudo en escribir un capítulo mas a esta novela, no sin antes hacer una especie de autocrítica por el rendimiento de su equipo frente a Atlético Grau.

Y es que, a pesar de haber ganado por un 3-1, al estratega no le habría gustado del todo la forma en como jugaron el partido. “A mí no me gustó porque nunca lo tuvimos controlado, nunca fuimos capaces de controlarlo, pero es entendible del esfuerzo que venimos de hacer. El gol rápido es como que bajas un poquito”, declaró.

En la misma línea, y a pesar de haber anotado 3 goles, fue crítico en cuanto a la efectividad mostrada durante el duelo. “No estuvimos tan precisos con la pelota en ese último cuarto de cancha, pero contento por el triunfo porque creo que era un partido muy duro porque sabía que no iban a venir a cerrarse atrás”, agregó.

Pero sin duda, el punto más álgido de la conferencia de prensa fue cuando el estratega fue consultado por las recientes declaraciones de Franco Velazco, que respondió ante las quejas, tanto de ‘íntimos’ como de ‘rojinegros’ por las polémicas arbitrales surgidas en sus últimos partidos, en el que -entre muchas declaraciones- se dio a entender que “favorecían” a Universitario.

La respuesta directa a Pablo Guede, tras solidarizarse con Miguel Rondelli, fue: “Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza, y hay que crear otro término: ‘chorro legal’. Es aquel que seguramente tiene un club con acreedores que no pagan las deudas para quedárselo toda la vida y no devolvérselo a sus socios”.

También dejó en claro que, para él, el balance de la temporada deberá realizarse cuando se conozcan los resultados definitivos del campeonato y las clasificaciones internacionales.“La solidaridad la vamos a ver a fin de año. Si bien es cierto que la ‘U’ no ha tenido la regularidad que buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados”, indicó.

Franco Velazco. (Foto: GEC)

Pablo Guede ninguneó el cargo de Franco Velazco

Lo que vendría después de dicha respuesta del administrador de Universitario, sería un contragolpe furtivo de parte del entrenador argentino, que no dudó en quedarse callado pero respondiendo de una forma bastante satírica. Dando a entender, incluso, que no conocía de quién le estaban hablando, al mismo tiempo que minimizaba la opinión futbolística que Velazco quiso dar.

“No sé ni quién es. ¿Habla de fútbol? No tengo idea de quién es“, aseguró el estratega. Además, fue muy tajante al responder sobre el respaldo que él ha recibido pese a perder los dos clásicos del año, mientras resaltó la crisis de la ‘U’ por los constantes cambios de comandos técnicos.

“Si yo perdí dos clásicos y sigo en el cargo, él ganó dos y echó 4 entrenadores. No sabía que los administradores hablaban de fútbol”, agregó el entrenado, dejando muy abierta la posibilidad de una futura respuesta. Es claro que, con dichos comentarios, tendremos una nueva semana más de respuestas de un lado y del otro.

TE PUEDE INTERESAR