Universitario de Deportes consiguió una importante victoria en el Torneo Clausura y continúa en la pelea por alcanzar sus objetivos en el campeonato. El equipo crema necesitaba sumar de a tres en una fecha en la que los resultados de sus rivales podían influir en la tabla de posiciones. Tras el encuentro, Gianluca Lapadula analizó el rendimiento del equipo y destacó la importancia de mantener el nivel mostrado.

El delantero tuvo protagonismo en las acciones ofensivas de Universitario y estuvo cerca de celebrar una anotación propia. Sin embargo, el primer tanto del compromiso terminó siendo registrado como autogol, una decisión que el atacante conoció después del partido. Pese a quedarse con las ganas de marcar, el futbolista se mostró satisfecho por el resultado conseguido por el conjunto merengue.

“Sí, sin duda. Acabo de enterarme de que dieron autogol en el primer gol. Yo le pegué al arco y no vi a dónde se fue la pelota. Creo que le pegué al arco y estoy muy contento por el triunfo”, manifestó Lapadula al ser consultado sobre su reacción al conocer cómo se había registrado la primera anotación del encuentro.

Al ser consultado sobre si pensaba que el tanto se lo habían concedido a él, el atacante confirmó que esa era su impresión. No obstante, explicó que no había tenido la oportunidad de comprobar qué había sucedido exactamente en la jugada. “Le dije: yo le pegué al arco y todavía no lo he visto”, comentó el delantero, quien priorizó el resultado colectivo por encima de la posibilidad de sumar un gol a su cuenta personal.

Más allá de esa acción, Lapadula resaltó el desempeño de Universitario durante el compromiso y consideró que el equipo cumplió con una buena presentación. Incluso, al ser consultado sobre si el marcador pudo ser más amplio por las oportunidades generadas, el atacante prefirió destacar el trabajo realizado y la necesidad de sostener esa versión futbolística en las siguientes jornadas.

“Creo que hicimos un muy buen partido y hay que seguir así”, señaló el delantero crema, quien también se refirió a la lucha por el Torneo Clausura. En medio de una clasificación ajustada y con varios equipos buscando quedarse con el campeonato, el futbolista evitó hacer cálculos sobre cómo podría definirse el torneo y dejó claro que su atención está puesta en cada compromiso.

“Yo veo partido, cada partido y nada más”, sostuvo Lapadula al ser consultado sobre si considera que el título podría definirse en la última fecha. Asimismo, destacó la fortaleza del grupo de Universitario y aseguró que la unión del plantel ha sido una constante, incluso antes de conseguir esta victoria. “Siempre he dicho que el grupo es muy fuerte y hay que seguir así”, agregó.

Finalmente, el delantero dejó un mensaje para los hinchas cremas que mantienen la ilusión de celebrar el título del Clausura y pelear por los objetivos del club al cierre de la temporada. Sin extenderse demasiado, Lapadula respondió con una frase que refleja la intención del equipo de mantenerse en la lucha hasta el último momento: “Hasta el final”.

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