La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 empieza a entrar en una etapa decisiva, con varios equipos peleando por mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. En ese contexto, Universitario de Deportes necesitaba sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el campeonato y aprovechar los resultados que se habían dado durante la jornada.

Tras conseguir una importante victoria, Alex Valera resaltó el valor que tiene este resultado para el grupo, especialmente después de los últimos encuentros. El delantero reconoció que el equipo necesitaba levantar y consideró que el triunfo representa un impulso anímico y emocional para afrontar los compromisos que todavía quedan por disputar en el Clausura.

“Este partido era importante porque teníamos que levantar. Sabíamos que podíamos hacerlo y creo que este partido ha sido algo bueno para nosotros en lo anímico y en lo emocional, así que estamos felices y contentos”, señaló el atacante crema, quien también dejó en claro que el plantel no puede conformarse con lo conseguido y debe seguir sumando victorias.

Uno de los aspectos que destacó Valera fue la efectividad que mostró Universitario durante el encuentro. Para el delantero, la capacidad de aprovechar las oportunidades y mantener al equipo compacto fueron factores importantes para conseguir el resultado. Sin embargo, también reconoció que pudieron convertir más goles y ampliar la diferencia en el marcador.

“Creo que tuvimos bastantes goles que pudimos hacer, pero bueno, ya está el partido y ya acabó, ahora queda pensar en lo que viene, el partido del sábado y hay que sacarlo adelante”, manifestó el atacante, que prefirió dejar atrás las ocasiones desperdiciadas y enfocarse en el siguiente compromiso de los cremas en el campeonato.

Con este resultado, Universitario se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura, en una clasificación que continúa bastante ajustada y en la que cada punto puede resultar determinante. Valera reconoció la dificultad de la disputa por el título y sostuvo que el equipo debe concentrarse en sus propios partidos, sin perder de vista que todavía queda camino por recorrer.

“Creo que esta lucha está muy apretada, hay equipos importantes que están adelante de nosotros, pero nosotros todavía tenemos que pensar partido tras partido, todavía queda mucho”, explicó el delantero, quien insistió en que el objetivo inmediato debe ser afrontar cada encuentro como una final para mantenerse en la pelea hasta el cierre del torneo.

Finalmente, Valera también se refirió a su momento personal y a la posibilidad de alcanzar los 100 goles que se había planteado como objetivo para este año. Tras llegar a los 90 tantos, el atacante expresó su felicidad por seguir cumpliendo sus metas y espera continuar aportando con anotaciones al equipo crema. “Estoy feliz porque estoy cumpliendo el sueño que quiero y espero seguir anotando más goles para el equipo”, comentó. Sobre si podrá llegar a la cifra de 100 antes de finalizar el año, respondió con cautela: “No sé, Dios mediante se pueda”.

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