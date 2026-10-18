En medio de tantas suposiciones, acusaciones y disputas por los resultados que no dejan conforme a muchos, un factor común aparece en dicha ecuación: el arbitraje peruano. Cada jornada que pasa, un nuevo capítulo se termina escribiendo en el libro de las grandes polémicas y eso lo critican jugadores, cuerpos técnicos y hasta los dirigentes. Uno de los partidos que causó controversia fue el de Alianza Lima, que se enfrentó a Cusco en la Fecha 11 del Torneo Clausura y en ese momento, quien tomó la palabra fue Franco Navarro Mandayo que, en caliente, fue duro en sus críticas. Sin embargo, en esta ocasión fue más reflexivo.

En dicho momento, en Cusco, la molestia fue por un gol anulado en una posición adelantada bastante cuestionable, donde Kevin Quevedo partía de su propio campo en un contragolpe pero según el VAR, y con una cámara en un ángulo no adecuado, se terminó anulando la acción con el trazado de líneas que lo puso en off-side.

Dando vuelta a la página y tras el triunfo de ayer frente a Atlético Grau, el gerente deportivo de Alianza Lima, aseguró que aún tienen las posibilidades completamente firmes para poder ser los ganadores del Clausura y campeonar directo. “Estamos contentos por el triunfo, seguimos en carrera, estamos a 3 puntos de los líderes y aún faltan 5 fechas”, indicó.

Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Metiéndose de lleno a las polémicas arbitrales, el dirigente reconoció la enorme frustración acumulada. “Sí, incomoda porque hemos perdido muchos puntos por el tema del arbitraje y hoy si bien salimos ganando. En las chiquitas pasa desapercibido, pero hay jugadas que no se entienden. Pero bueno, hay que seguir, así es esto”, afirmó.

Navarro Mandayo fue bastante específico al contabilizar detalladamente los múltiples fallos polémicos que perjudicaron directamente al cuadro victoriano durante todo este reñido certamen. “En el Clausura de Alianza hay siete u ocho jugadas que son determinantes que nos han hecho tener o menos puntos o menos goles”, sentenció.

El alto directivo blanquiazul evitó personalizar absolutamente las quejas, pero propuso medidas conjuntas urgentes. “Yo no voy a mencionar a nadie, simplemente nosotros tenemos que ser responsables y si hay algo que no funciona es el sistema arbitral”, manifestó con muchísima convicción deportiva esta semana.

Las soluciones que propone

Asimismo, argumentó claramente los motivos por los cuales deciden manifestarse públicamente. “Hay que juntarnos entre todos los clubes, hay que proponernos. Nosotros sí levantamos la voz porque estamos defendiendo los intereses del club, de los jugadores que se matan trabajando, del cuerpo técnico, pero tenemos que sentar todos los clubes a encontrar soluciones para los árbitros”, añadió.

Navarro sugirió implementar importantes herramientas tecnológicas inmediatamente. “Más capacitaciones, más cámaras. No solo se trata de salir a quejarse, aunque creo que nosotros nos quejamos con razón, sino de dar soluciones para que esto mejore, porque si no, se va a repetir todos los años y los únicos perjudicados somos los clubes”, precisó.

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