Alianza Lima sigue en la pelea por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1, luego de un vital triunfo de visita ante CD Moquegua por la mínima diferencia. La anotación blanquimorada generó una serie de comentarios, pues para muchos el balón no ingresa por completo y no debió convalidarse.

Existen muchas imágenes, algunas más claras que otras, pero lo cierto es que el árbitro del encuentro, Edwin Ordoñez, finalmente marcó el gol y los dirigidos por Pablo Guede suman 3 puntos de oro en una plaza bastante complicada y ante un rival que pelea por mantenerse en Primera División.

Al respecto, el portero protagonista de la jugada, Carlos Grados, conversó con los panelistas del programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP y fue enfático en afirmar que el balón no ingresó por completo y fue un error de la terna arbitral, incluido el equipo del VAR y AVAR.

“Edwin Ordoñez nos dice que el juez de línea le dijo que fue gol, pero no tiene sentido porque yo le estoy tapando completamente la visión. Nos dijo que una cámara en oriente les muestra que es gol, pero no había cámaras en esa zona”, dijo el experimentado golero peruano.

“Lo que molesta es que no puede ser posible que solo hayan tres cámaras y no puedan ayudar al árbitro. Le pedimos que vaya a ver la jugada y no lo hizo. La pelota no entra completa, mi brazo está en la línea. Lo que más molesta es que el VAR no intervenga, sinceramente no creo que haya entrado”, añadió en cuestionamiento al procedimiento de Ordoñez.

Los blanquimorados celebraron junto a sus hinchas una victoria que los acerca al primer lugar del Clausura. (Foto: Alianza Lima)

En esa línea, Grados explica que es imposible que el entrenador Guede asegure que el balón ingresó en su totalidad, pues se encontraba bastante lejos de su arco. “Desde donde el profesor Guede estaba, creo que es muy difícil que haya podido ver la jugada. Si le costó al línea, no sé cómo habrá sido para él que estaba más lejos”, apuntó.

Declaraciones de Pablo Guede

“Yo no le voy a esconder a las cosas que dije y las reafirmé sin ningún tipo de problema, porque las imágenes están ahí. Entonces, si yo te pregunto a vos, la pelota, ¿vos crees que no entró? Yo acabo de ver la imagen el arquero que tiene la mano adentro, la pelota pica adentro”, dijo el entrenador de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal este jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, en un partido que puede definir al nuevo puntero, tras la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II.

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