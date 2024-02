Durante gran parte de la temporada pasada, UTC pasó de ser un equipo competitivo a terminar peleando el descenso durante las últimas jornadas del Torneo Clausura. Por tal motivo, el plantel se ha propuesto renovar los objetivos para la Liga 1 Te Apuesto 2024 y buscarán meterse en algún torneo internacional de la mano de Carlos Ramacciotti, quien llegó a mediados del 2023 para ordenar la casa y salvarlos de jugar en la Liga 2. Bajo ese contexto, comenzaron con el pie derecho venciendo por 1-0 a Deportivo Garcilaso en Cajabamba, gracias a la providencial aparición de Víctor Perlaza.

Ahora el conjunto cajamarquino se prepara para visitar a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por lo que el director técnico argentino tomó la palabra para analizar lo que se les viene en el Torneo Apertura 2024. Recordemos que Ramacciotti también tuvo un paso por el cuadro cusqueño, al cual dirigió entre el 2020 y 2021 después de entrenar a Sport Huancayo en el 2019.

“Es un equipo en el que trabajamos y queremos mucho a su gente por el trato que recibimos cuando estuvimos ahí, tiene buenos jugadores, igual que Garcilaso. Ahí pasamos una prueba dificilísima ante un equipo que está en Sudamericana, tiene buen plantel, buen técnico. Para nosotros van a ser todos los equipos difíciles, pasamos ya la primera prueba”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación a su llegada a Cusco.

En otro momento de la entrevista, Ramacciotti volvió a referirse al hecho de que UTC ya no pueda jugar en el Estadio Héroes de San Ramón y ahora tenga que trasladarse al Germán Contreras Jara para hacer de local en la Liga 1 Te Apuesto. El entrenador de de 68 años utilizó como ejemplo lo que vivieron los futbolistas de Deportivo Garcilaso, que no contaron con la debida comodidad en la previa del encuentro e incluso tuvieron que realizar algunos trabajos de estiramiento en la Plaza de Armas de Cajabamba.

“Lo que quiero es favorecer el fútbol peruano, si nosotros tenemos un lugar donde trabajamos siempre y está espectacular y eso hace que los equipos que vengan, en quince minutos estén en su hotel o donde quieran ir, pero el otro día los del Cusco (Deportivo Garcilaso) salieron a las seis de la mañana y llegaron a las ocho de la noche, hay que buscar no causar eso”, agregó.

En esa misma línea, Ramacciotti lamentó que los pobladores de Cajamarca se hayan quedado sin fútbol profesional y ahora ya no puedan ni siquiera esperar quince días para ver jugar a UTC. Sin mencionar el nombre de Alianza Lima, pero usando como referencia la suspensión de siete meses que tiene el Estadio Alejandro Villanueva por el apagón provocado en la final del año pasado, el DT del ‘Gavilán del Norte’ comentó que los equipos de la capital son los premiados en situaciones de localía.

“La gente de Cajamarca está esperando cada quince días ver a su equipo y ahora no ven más, van a tener que jugar a la play station, no está bien, hay que pensar en todo. Es una ciudad trabajadora, que recibe bien a todo el mundo, no tuvimos ningún expulsado, deberíamos tener algún premio y el premio es que tengamos que hacer siete horas de viaje, no está bien. Cuando le suspenden la cancha a un equipo de Lima, el castigo es jugar en el Nacional. ¡Mira qué castigo!”, puntualizó.

Carlos Ramacciotti llegó a UTC a mediados del 2023. (Foto: Liga 1)





¿Qué se le viene a UTC?

Luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, UTC volverá a tener actividad este fin de semana cuando cuando visiten a Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este viernes 2 de febrero desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, así como en su versión de streaming vía Liga 1 Play.

Posteriormente, el elenco cajamarquino volverá a jugar en condición de local cuando reciba a la Universidad César Vallejo por la fecha 3. Este encuentro está pactado para el viernes 9 de febrero desde las 3:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue la jornada 18 del Clausura 2023, con un 1-1 en el marcador final: Juan Cruz Randazzo adelantó al ‘Gavilán del Norte’, mientras que Franchesco Flores decretó el empate definitivo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO