Pudo llegar al Real Madrid: el día que Claudio Pizarro reveló su deseo de llegar a la liga española [VIDEO]

Hace 20 años, Claudio Pizarro tocó el cielo con Alianza Lima. El delantero marcó cinco goles en un duelo ante Unión Minas, y esto le sirvió para llenarle los ojos a los cazatalentos de Werder Bremen, que llegaron a Matute para observarlo de cerca, con la intención de llevárselo a Alemania, aunque el deseo del ‘14’ – en ese entonces- era llegar a España.

Luego de la tarde mágica que tuvo con Alianza Lima, Claudio Pizarro conversó con CMD y confesó que le gustaría llegar a la liga española, tras salir campeón con el cuadro blanquiazul.

Claudio Pizarro y el día que marcó cinco goles con camiseta de Alianza Lima. (Video: YouTube)

“Me gusta el fútbol Europa. Tal vez me gustaría ir a España, por el idioma y porque tengo familia. Pero el fútbol es así. Se da cuando las oportunidades se presentan y hay que tomarlas”, dijo Pizarro.

Aunque no pudo salir campeón con Alianza Lima porque Bremen lo fichó tras jugar las primeras fechas del Torneo Clausura 1999, Claudio Pizarro llegó a Alemania para triunfar y lo hizo, tanto que despertó el interés de Real Madrid, en el 2001.

‘Chemo’ del Solar, amigo de Jorge Valdano, exdirector general del Real Madrid, contó el acercamiento que tuvo el representante de Claudio Pizarro con el cuadro español.

“Yo llamé por teléfono a Claudio y le dije que había esa posibilidad. Valdano quiere hablar contigo, me ha pedido que le diga cuál es tu cláusula de rescisión en el Bremen. Claudio me explica todo, lo llamo a Jorge, le dije, mira, las cosas son así y me dijo: 'bueno olvídate, tranquilo. Lo traemos'. Sin embargo, con el pasar de los días, no llegaron a un acuerdo económico”, afirmó ‘Chemo’.

