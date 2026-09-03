Alianza Lima recibió nuevas sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, luego de las infracciones registradas en sus partidos frente a Sport Boys y UTC por el campeonato nacional. Las resoluciones fueron comunicadas al conjunto blanquiazul en la previa de su próximo compromiso ante Juan Pablo II.

De acuerdo con las resoluciones, el conjunto íntimo incumplió diferentes artículos del Reglamento de la Liga 1 2026. En el encuentro frente a Sport Boys se determinó una infracción correspondiente al artículo 96, acápite 96.3. Esta disposición se refiere a la demora en el ingreso al campo, tanto al comienzo del encuentro como tras el descanso.

Mientras que ante UTC se detectaron faltas adicionales contempladas en los artículos 96 y 169. Entre ellas, figura la obligación de contar con el entrenador o asistente y un jugador designado para las entrevistas postpartido, además de facilitar su participación.

Por el partido ante Sport Boys, Alianza Lima fue sancionado con una multa equivalente a 2 UIT. Además, la Comisión Disciplinaria realizó una advertencia al club, señalando que una eventual reincidencia en una infracción similar podría generar una sanción de mayor gravedad.

La situación se repitió después del compromiso ante UTC, aunque en este caso el castigo económico fue mayor. Los blanquiazules recibieron una multa de 2.50 UIT por la infracción al artículo 96.3 y otra de 0.70 UIT relacionada con los artículos 169.1 y 169.2 del reglamento.

En total, las sanciones económicas vinculadas a ambos encuentros ascienden a 5.20 UIT. El castigo llega mientras Alianza Lima continúa enfocado en la competencia deportiva y busca mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Pablo Guede tendrá ahora que dejar atrás este nuevo capítulo administrativo y concentrarse en su siguiente desafío. Los íntimos enfrentarán a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre, donde buscarán una victoria para no alejarse de los líderes del torneo, especialmente de Universitario de Deportes, al que enfrentarán una semana después en el clásico.

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