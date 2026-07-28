A través de un comunicado en sus redes sociales, Alianza Lima aclaró que no ha presentado ninguna denuncia penal contra el árbitro Augusto Menéndez luego del partido ante Comerciantes Unidos. Pese a su polémica actuación, el cuadro blanquiazul fue claro en asegurar

El elenco íntimo detalló en su comunicado que “ante las graves irregularidades del arbitraje del partido del domingo 26 de julio, Alianza Lima presentó el día de ayer, lunes 27, un reclamo formal ante la CONAR siguiendo los canales que establece la justicia deportiva, que es el camino correcto dentro del sistema deportivo”.

Del mismo modo, el club señala que “conoce perfectamente que el artículo 51, numeral 2 del Reglamento de la FIFA, prohíbe recurrir a las instancias ordinarias de los países miembro para resolver divergencias netamente deportivas, y por ello ha actuado en consecuencia”.

Por último, explicó que “la denuncia penal contra árbitros y autoridades de Conar y la FPF ha sido realizada a título personal del exsocio Julio Lozano Hernández. La denuncia del señor Lozano no guarda relación alguna ni ha sido promovida por el Club Alianza Lima, que respeta la justicia deportiva y los canales que esta establece”.

Comunicado de Alianza Lima en sus redes sociales. (Foto: @ClubALOficial)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 1 de agosto desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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