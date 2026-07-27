En medio de las versiones que colocan a Rodrigo Ureña como una de las opciones para reforzar a Sporting Cristal, Julio César Uribe decidió pronunciarse. El histórico exfutbolista evitó confirmar cualquier negociación, aunque dejó claro que el club continúa enfocado en incorporar un mediocampista defensivo para afrontar el Torneo Clausura.

Antes de referirse al volante chileno, Uribe fue consultado por las recientes declaraciones de Ureña sobre el arbitraje peruano. Lejos de polemizar, el dirigente celeste prefirió enviar un mensaje de respeto y pidió que el fútbol nacional siga trabajando para mejorar.

“Calificar a alguien por decir eso es simplemente decir que hay que esforzarse para hacer las cosas mejor. Me cuesta mucho calificar a las personas porque yo no sé cuál puede ser el fondo, pero sí conozco las formas. Las evidencias son las que marcan las decisiones que correspondían a cada acción en cada partido”, manifestó.

En esa misma línea, Uribe consideró que el campeonato todavía presenta aspectos por corregir y señaló que el principal objetivo debe ser proteger el espectáculo y garantizar que el fútbol sea el verdadero protagonista.

“Estamos con un déficit en lo que es el inicio de este segundo campeonato, que es el Clausura, y debemos mejorar todo para que sea el fútbol el ganador y no se perjudique lo que significan las emociones de todos”, agregó.

Respecto al mercado de pases, confirmó que Sporting Cristal continúa negociando la llegada del volante de contención solicitado por el entrenador, aunque evitó mencionar nombres propios mientras las conversaciones siguen en marcha.

“Hay que cerrar lo que se está negociando: la posición del ‘6’, que es lo que ha requerido nuestro director técnico. Muchas cosas se hablan y eso se respeta. Nosotros tratamos de hacer las cosas con la forma que corresponde”, explicó.

Cuando finalmente fue consultado directamente por Rodrigo Ureña, Uribe evitó alimentar los rumores y reiteró que no acostumbra hablar de futbolistas que pertenecen a otras instituciones, aunque sí reconoció la calidad del mediocampista chileno.

“No es mi función calificar. Yo valoro y respeto a todos los jugadores, pero no me gusta hablar de ellos cuando están en otra institución. Trato de hacer lo mejor para que se distingan y, cuando no están, los respeto”, señaló.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, el exseleccionado peruano terminó destacando las condiciones del volante, dejando una respuesta que rápidamente llamó la atención de los hinchas rimenses.

“Es un muy buen jugador, no hay ninguna duda, y tiene una posición muy bien ganada en el fútbol nacional e internacional”, afirmó sobre Ureña.

Finalmente, Uribe también fue consultado por la posibilidad de un regreso de Pedro Aquino a Sporting Cristal, aunque mantuvo la misma línea de prudencia y aseguró que cualquier novedad será comunicada únicamente cuando exista un acuerdo cerrado.

“Cuando hayamos concretado las negociaciones, informaremos como corresponde, pero siempre respetando al jugador”, concluyó.

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