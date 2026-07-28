Pese a que la llegada de Roberto Mosquera suponía un cambio de aires en Sporting Cristal, sobre todo por el mal rendimiento que tuvieron en el Torneo Apertura con Paulo Autuori en el banquillo y luego con Zé Ricardo, las cosas no parecen mejorar en tienda rimense. El último fin de semana cayeron por 2-1 ante Melgar en Arequipa, perdiendo una oportunidad importante de sumar ante un rival directo en la pelea por el Clausura.

Ahora, con ese sinsabor de no pode levantar cabeza en la Liga 1, los celestes viajaron a Brasil para quedar concentrados para el encuentro frente a RB Bragantino, por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana. Tras el 0-0 en el duelo de ida, disputado en el Estadio Nacional, ‘SC’ espera dar el golpe en suelo brasileño para tentar el pase a los octavos de final.

Uno de los que declaró ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue Roberto Mosquera, quien analizó el compromiso frente a RB Bragantino. El entrenador rimense destacó el dominio de los clubes brasileños durante los últimos años y el reto que eso supone para sus dirigidos.

Roberto Mosquera está viviendo su tercera etapa en Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

“Nosotros tenemos una claridad de lo que significa el fútbol internacional, sabemos dónde está el fútbol de los brasileños. Hace años viene teniendo importancia. Siempre están entre los equipos más difíciles de enfrentar”, sostuvo.

Si bien Mosquera mostró respeto por la propuesta de RB Bragantino, consideró que Sporting Cristal está en condiciones de competirle para seguir avanzando en la Copa Sudamericana. El estratega nacional cree que eso será posible si son capaces de replicar el rendimiento que tuvieron en la ida, donde pese a no marcar tuvieron más chances en arco rival.

“Vamos con mucha ilusión, conocemos a ese equipo. Es un equipo pesado, pero creo que si nosotros podemos repetir el partido que hicimos en Lima, creo que podemos seguir soñando”, aseveró. Se espera que ‘SC’ salga con un equipo similar al que mandó en Lima, con algunas variantes tácticas para tener más equilibrio en el mediocampo.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan este miércoles 29 de julio por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista, Brasil), está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. RB Bragantino?

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. RB Bragantino, esta estará a cargo de la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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